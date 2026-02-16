Opinió
"Vull expressar el meu sincer agraïment a tot l’equip de l’Hospital de Figueres per la seva excel·lent professionalitat i dedicació"
Una carta de Dolors Bolaños Serra
Vull expressar el meu sincer agraïment a tot l’equip de l’Hospital de Figueres per la seva excel·lent professionalitat i dedicació. Tant el personal mèdic com la resta de professionals del centre han demostrat una gran competència, humanitat i compromís amb la seva feina. El tracte rebut ha estat impecable en tot moment. Moltes gràcies per la vostra tasca.
