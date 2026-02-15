Opinió
Figueres no està en liquidació
Caldrà oferir nous productes de qualitat que no competeixin amb les grans plataformes
Arreu, el comerç local viu una etapa de clara decadència, el de Figueres també. Locals tancats o reconvertits són testimonis d’una activitat econòmica en declivi.
La nova situació respon a models que han alterat els hàbits de consum tradicionals: l’expansió de plataformes digitals que ofereixen productes en línia a preus molt competitius, juntament amb la proliferació de grans superfícies que concentren oferta, oci i restauració amb l’avantatge d’aparcaments gratuïts i horaris més amplis.
És evident que el comerç local no pot competir ni en costos ni en logística amb la nova tendència de mercat. La conjuntura actual no té una solució fàcil ni ràpida, però gronxar-nos en la nostàlgia del passat, festejar el desànim i fer de la queixa un ritual, no ajuda. La crítica reiterada, òrfena de solucions, segresta el propòsit del canvi. És necessari que els poders públics, comerços i clients s’impliquin i treballin en xarxa sumant sinergies. Figueres no està en liquidació.
Segur que és legítim reclamar solucions a les nostres administracions, però cal que l’exigència sigui realista i viable. Tanmateix, la reflexió és obligada: apostem per un comerç que ofereix articles de baixa qualitat a uns preus rebentats? Podríem vincular l’experiència de la compra amb activitats gastronòmiques o propostes lúdiques? Seria una quimera facilitar aparcaments gratuïts?
"Comprar a Figueres i donar suport a l’economia local, significa mantenir l’ocupació i preservar l’ànima urbana. Les nostres botigues són punts de cohesió social, de trobada, que generen seguretat i donen entitat als barris"
Aquestes, entre d’altres, són idees que cal valorar a l’hora de dignificar i planificar el centre de Figueres, fins a aconseguir un espai viu on la convivència d’activitats de qualitat, comercials, socials i culturals, sigui possible.
El comerç pateix també uns factors estructurals com són la manca de relleu generacional o els canvis en els hàbits de consum. Caldrà oferir nous productes de qualitat que no competeixin amb les grans plataformes i sobretot adaptar l’oferta a les noves demandes socials i tecnològiques. En aquest punt, la digitalització serà clau per integrar canals de venda en línia i millorar l’experiència amb el públic.
I, no oblidem la nostra responsabilitat com a clients, comprar a Figueres i donar suport a l’economia local, significa mantenir l’ocupació i preservar l’ànima urbana. Les nostres botigues són punts de cohesió social, de trobada, que generen seguretat i donen entitat als barris. Quan un negoci tanca la ciutat es buida i esdevé més impersonal.
L’evolució del comerç és el resultat d’una transformació global, però les respostes han de ser locals. Toca sumar i treballar en equip sobretot sense esperar varetes màgiques que, per sortilegi, solucionin tots els nostres problemes.
