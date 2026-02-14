Opinió
La ruta dels foceus, un nou itinerari cultural europeu
Els foceus, per estratègia o per necessitat, van escollir llocs molt bonics on establir-se
De les ciutats estat gregues de l’antiguitat, la de Focea no està entre les més conegudes. Tot i això, l’empremta que va deixar aquesta polis comerciant i marinera continua ressonant avui en dia, ja que va ser una de les que més van contribuir al fenomen de l’expansió cultural grega. Aquesta expansió es va fer sobretot amb la fundació d’establiments comercials, un d’aquests assentaments va ser Empúries.
Empúries ve d'"Emporion", que vol dir mercat. Els emporions van ser una de les principals tipologies d’assentaments focees, però també van fundar poblacions molt més grans, com Massalia (Marsella), fundacions que anomenaven "apoikias", un terme que literalment vol dir "lluny de casa". Tenint en compte aquesta mena d’assentaments, cal tenir en compte que el concepte de colonització de l’època era molt diferent del que entenem avui dia.
Sense caure en presentismes, podem aprendre i inspirar-nos en els antics foceus, tot i que les fonts clàssiques parlen d’ells, a vegades, com una mena de corsaris, també ens diuen, i ho demostra l’arqueologia, que tenien una forma singular de relacionar-se amb el seu entorn. S’hibridaven amb les poblacions autòctones, afavorint el desenvolupament de les comunitats indígenes, creant xarxa, dialogant, intercanviant coneixements, fent política. Ells van ser exiliats i alhora colonitzadors, i potser per això van desenvolupar un sentit d’identitat més flexible que altres polis, i una mena d’hospitalitat que no reconeixem en altres pobles colonitzadors que s’han desenvolupat al llarg de la història.
"Amb el pas dels mil·lennis els paisatges han canviat molt, i alguns dels indrets que van fundar continuen habitats avui en dia. Els seus habitants ens sentim hereus d’un patrimoni remot que volem difondre i posar en valor"
Els foceus, per estratègia o per necessitat, van escollir llocs molt bonics on establir-se. Llocs on encara avui l’entorn natural és protagonista. Amb el pas dels mil·lennis els paisatges han canviat molt, i alguns dels indrets que van fundar continuen habitats avui en dia. Els seus habitants ens sentim hereus d’un patrimoni remot que volem difondre i posar en valor. Per això, diversos ajuntaments i jaciments arqueològics de la Mediterrània ens volem unir per crear una associació per organitzar un Itinerari Cultural Europeu dedicat a la Ruta dels Foceus. De moment els ajuntaments d’Ascea (Itàlia), Foça (Turquia), Alèria (França), Saronikos (Grècia) i l’Escala, i el parc arqueològic de Paestum i Velia, estem a punt d’acordar i signar els estatuts per la constitució de l’Associació que ha de vetllar per preservar i difondre el llegat dels foceus.
Els Itineraris Culturals Europeus es van idear per impulsar els valors de la Unió Europea: respecte a la dignitat humana, llibertat, democràcia, igualtat, etc. En aquest sentit, els foceus poden ser una font d’inspiració enriquidora, ara que la Unió Europea necessita més que mai reafirmar els seus principis. Per tant, el que proposem és que uns indrets que havien estat a bastament comunicats a l’antiguitat tornin a connectar-se. No es tracta d’inventar res nou, sinó de resseguir els passos dels nostres avantpassats més llunyans, en una mena de nostos modern que ens ajudarà a trobar-nos a nosaltres mateixos, reconeixent-nos en els nostres germans tant d’una riba com de l'altra de la Mediterrània.
- Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: 'Una bona part és genètica, però també és entrenament
- VÍDEO | La reacció d'un alcalde de l'Empordà davant la "falsa alarma" de fort vent a la comarca: "Tenia pedres preparades per posar-me-les a la butxaca"
- Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
- Com a mare treballadora visc amb impotència un repartiment d’ajudes que em sembla profundament desigual
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026
- Jordi Masquef, indignat per l'alerta Ventcat: 'Ja n'hi ha prou que només es governi des de i per a Barcelona