Opinió
Xarxes i menors d’edat
La notícia és recent però alguns experts manifesten que potser ja és massa tard. No voldria ser pessimista, però potser en alguna cosa tenen raó. Arreu hem llegit que el govern de l’Estat vol prohibir l’ús de xarxes socials a menors de setze anys, aixecant certa polseguera tot i que majoritàriament tothom hi està d’acord, excepte els rondinaires habituals.
La notícia no és nova, i la Comissió Europea ja hi treballava de feia temps; igualment, un país com Austràlia ja ha posat aquesta prohibició en marxa, i no tardarem a veure cada vegada més països, especialment aquells que mantenen l’estat de dret, aplicar aquestes mesures restrictives sobre un element del que no tenim cap control, que no sabem quines dades ens extreu, que ens fa addictes (especialment als menors) i que sabem omple les butxaques a quatre comptats.
Aquests quatre comptats, que solen anar acompanyats de determinats poders fàctics, ja s’han posat en alerta i han començat a utilitzar el seu poder i fer arribar als ulls de cada ciutadà els seus atacs a la mesura i qui la impulsa. A veure com acabarà tot plegat.
"Actualment les xarxes poden ser mortíferes arran de casos documentats de suïcidis o assetjaments des de xats d’alumnes d’escoles o instituts; un assetjament que té lloc les 24 hores"
El fet, pel ciutadà de carrer que té fills menors de setze anys, és que potser —només potser— podrà viure una mica més tranquil. Actualment les xarxes poden ser mortíferes arran de casos documentats de suïcidis o assetjaments des de xats d’alumnes d’escoles o instituts; un assetjament que té lloc les 24 hores. Només donaré una dada del Registre de Violències (REVA) de la Generalitat de Catalunya, que confirmen que des de l’inici del curs 24-25 es van detectar més de 1.300 casos de bullying a les aules catalanes.
El sentiment de les xarxes, per mi, sempre ha estat ambivalent; d’una banda, li trobo grans utilitats i, de l’altra, una gran font de perills, especialment per a joves i gent gran —aquests darrers poc tecnològics—, i que és objecte de tota mena d’abusos.
Això, tot just acaba de començar i sospito que pot ser una d’aquelles batalles de final incert, però molt llargues.
