Opinió
Els (no) candidats d'Aliança Catalana
Volen una campanya on, a Barcelona, Girona, Figueres, Olot o Vic, la candidata d'Aliança Catalana sigui la mateixa: Sílvia Orriols
La irrupció d'Aliança Catalana a molts ajuntaments de Catalunya, veurem si només amb regidors o també amb un grapat d'alcaldies, es percep com una realitat inevitable. Això sí, una realitat que no té noms propis, més enllà del de l'omnipresent Sílvia Orriols. A quinze mesos de les eleccions municipals, Aliança Catalana no sembla tenir gens de pressa per anunciar qui serà el seu candidat a cadascuna de les ciutats o pobles que tenen al seu radar per intentar escampar "l'efecte Ripoll". A Barcelona, a Girona, a Figueres, a Olot, a Vic... Res de res. I no és que no ho sàpiguen o no ho tinguin decidit, que en algun cas podria ser. Simplement, és que no els convé.
Perquè Aliança Catalana no vol anar a unes eleccions municipals on els seus, diguem-ne, candidats hagin d'aguantar preguntes sobre què pensen de les deixalles a Girona, del comerç a Figueres, de les càrnies a Olot o dels turistes a Barcelona. Volen una campanya on, a Barcelona, Girona, Figueres, Olot o Vic, la candidata d'Aliança Catalana sigui la mateixa: Sílvia Orriols. I el programa? Encara més senzill: islamofòbia i culpabilització dels immigrants.
És per això que els (no) candidats d'Aliança Catalana trigaran a ser confirmats. De moment, res oficial i molts rumors o sobreentesos. El jove candidat de Figueres, que es va autoproclamar en un canal de YouTube, i ningú ha oficialitzat, mentre l'exregidora del PP li ha intentat moure la cadira; l'advocat de Girona, que es deixa estimar per qualsevol partit que existeixi; el potent empresari que diuen que podria acabar traient l'alcaldia de Sant Pere Pescador al president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Però res: de moment, cap anunci oficial. Des d'Aliança Catalana només deixen clar que, on es presentin, que serà a menys llocs dels que molts preveuen, serà amb un programa comú. És a dir, candidata única (Orriols) i programa únic: la defensa del català i el control estricte del padró per vestir, encara que sigui amb poca roba, la islamofòbia i la culpabilització permanent dels immigrants de tots els problemes de les societats actuals.
