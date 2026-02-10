Opinió
Quan el Carnaval de Roses va mantenir viva la flama
El Carnaval de Roses és molt més que una festa: és una part essencial de la seva identitat
El Carnaval de Roses no s’entén només com una festa local. És un fet històric, social i cultural que explica molt bé com és aquest poble i, en part, com és l’Alt Empordà.
En plena dictadura, quan el Carnaval estava prohibit i qualsevol expressió popular era vista amb recel, a Roses la flama no es va apagar. Ningú sap exactament com ni de quina manera es va aconseguir mantenir viva la tradició en aquells temps convulsos. Però el cert és que es va fer. Amb discreció, amb enginy, amb valentia i, sobretot, amb ganes de no renunciar a una manera de ser.
Mentre en molts llocs el Carnaval desapareixia, a Roses es resistia. I aquesta resistència no era només festa: era identitat, era comunitat i era una forma silenciosa de llibertat. Aquella persistència és el que explica que, amb l’arribada de temps millors, el Carnaval no només reaparegués, sinó que ho fes amb força.
Amb el pas del temps, Roses també ha canviat. Ha passat de ser un poble a convertir-se en una ciutat. D’un municipi eminentment mariner a una ciutat turística de primer ordre de la Costa Brava Nord. I en aquest procés de transformació, el Carnaval no només s’ha mantingut, sinó que ha crescut amb la ciutat.
Avui, el Carnaval de Roses és una autèntica invasió positiva de gent del país i de visitants que venen expressament per viure’l. Durant uns dies, la ciutat s’omple, els carrers bateguen i l’activitat econòmica es multiplica. El Carnaval s’ha convertit, també, en una eina clara de desestacionalització del turisme, un aspecte clau per al present i el futur de Roses.
Amb els anys, el Carnaval de Roses s’ha consolidat com un carnaval de referència a l’Alt Empordà. A la seva estela, altres municipis com Figueres, Castelló d’Empúries o Empuriabrava han impulsat o reforçat les seves pròpies celebracions. Lluny de competir, aquests carnavals es complementen i donen força al conjunt del territori.
Però és innegable que Roses va obrir camí. Va demostrar que una festa popular, ben arrelada i cuidada, pot esdevenir un element vertebrador, capaç de generar orgull, cohesió social i activitat econòmica més enllà de la temporada alta.
Avui, el Carnaval és color, música, comparses i participació massiva. Però sota aquesta imatge hi ha una història profunda, feta de resistència, continuïtat i evolució. D’un poble que, fins i tot quan no podia, no va voler deixar de ser ell mateix.
I això explica per què el Carnaval de Roses és molt més que una festa: és una part essencial de la seva identitat.
