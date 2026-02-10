Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

"A la piscina de Figueres patim malestar, molèsties i cues innecessàries"

Una carta d'un grup d'usuaris de la piscina municipal de Figueres

______________

Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho

La nova màquina instal·lada fa mesos a la piscina municipal de Figueres, que ara ha començat a funcionar i que li requereix a l'usuari dur mòbil per accedir.

La nova màquina instal·lada fa mesos a la piscina municipal de Figueres, que ara ha començat a funcionar i que li requereix a l'usuari dur mòbil per accedir. / Empordà

Volem expressar el malestar, compartit per molts usuaris, per l'estat de la piscina municipal de Figueres. Les deficiències de manteniment són evidents: als vestidors, gran part de la il·luminació no funciona; les carxofes de les dutxes estan plenes de calç; els endolls i els eixugamans fallen de manera intermitent. A les dutxes, la pintura aplicada sobre les rajoles es desprèn i al sostre hi ha fongs, una situació preocupant en un espai humit i d'ús públic. A més, la temperatura de l'aigua de les piscines és sovint massa freda.

A tot això s'hi afegeix el nou sistema de control d'accés a la piscina i al pavelló municipal, que obliga a portar telèfon mòbil i codi QR. En ple segle XXI, resulta incomprensible haver de dependre d'un mòbil o fer cua per obtenir un tiquet perquè l'actualització del sistema s'allarga durant mesos. A més, la màquina ha estat molt temps aturada i ara funciona de manera provisional, amb la promesa d'un QR individual que sembla que encara trigarà.

Tot plegat genera malestar, molèsties i cues innecessàries per accedir a un servei municipal que hauria de ser còmode i eficient. Crec que aquest equipament mereix un manteniment adequat i una gestió que faciliti i no dificulti, l'ús als ciutadans.

TEMES

