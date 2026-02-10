Opinió
"A la piscina de Figueres patim malestar, molèsties i cues innecessàries"
Una carta d'un grup d'usuaris de la piscina municipal de Figueres
Volem expressar el malestar, compartit per molts usuaris, per l'estat de la piscina municipal de Figueres. Les deficiències de manteniment són evidents: als vestidors, gran part de la il·luminació no funciona; les carxofes de les dutxes estan plenes de calç; els endolls i els eixugamans fallen de manera intermitent. A les dutxes, la pintura aplicada sobre les rajoles es desprèn i al sostre hi ha fongs, una situació preocupant en un espai humit i d'ús públic. A més, la temperatura de l'aigua de les piscines és sovint massa freda.
A tot això s'hi afegeix el nou sistema de control d'accés a la piscina i al pavelló municipal, que obliga a portar telèfon mòbil i codi QR. En ple segle XXI, resulta incomprensible haver de dependre d'un mòbil o fer cua per obtenir un tiquet perquè l'actualització del sistema s'allarga durant mesos. A més, la màquina ha estat molt temps aturada i ara funciona de manera provisional, amb la promesa d'un QR individual que sembla que encara trigarà.
Tot plegat genera malestar, molèsties i cues innecessàries per accedir a un servei municipal que hauria de ser còmode i eficient. Crec que aquest equipament mereix un manteniment adequat i una gestió que faciliti i no dificulti, l'ús als ciutadans.
