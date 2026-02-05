Opinió
De Regent Street al Portús
Per què s'ha aconseguit a la Jonquera i no a Figueres o a Barcelona? I, segurament, eren els que ho tenien més complicat
Passa cada Nadal. Milers de persones, londinencs i turistes, van fins a aquest cèntric carrer de Londres per fer-se selfies, penjar stories d’Instagram o vídeos de TikTok amb els llums nadalencs. Els llums són un atractiu i, a banda i banda de Regent Street, botigues de primeres marques amb cues de clients. Des de la mítica jogueteria Hamleys a moltes cadenes: Apple, Burberry, Hollister, Zara... o uns grans magatzems amb estil boutique (Liberty London). I, de fet, són els propietaris d’aquests caríssims locals comercials els que inverteixen molt diners perquè Regent Street estigui al màxim de ben cuidat i sigui un dels carrers de shopping més famosos del món. Els propietaris de Regent Street estan agrupats en un BID (Business Improvement District). Un sistema que, a Catalunya, la Generalitat ha intentat adoptar amb, de moment, poc èxit amb el nom d’APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana).
Ciutats com Figueres, Granollers, Mataró o alguns districtes de Barcelona ho han intentat sense aconseguir crear-lo; i, de fet, el primer APEU comercial de Catalunya s’ha presentat aquesta setmana, a la Jonquera, al barri fronterer del Portús. I per què s'ha aconseguit a la Jonquera i no a Figueres o a Barcelona? Doncs perquè, com a Regent Street, els propietaris dels 129 locals comercials que hi ha al Portús saben que tenen la necessitat d’anar junts. Si a Londres volen tenir els llums de Nadal més elegants, al Portús els propietaris saben que han d’anar plegats amb l’Ajuntament per reclamar —a Barcelona a Madrid o a on faci falta— que encara que estiguin a només una vorera de distància de França, al Portus la policia també ha de tenir els recursos necessaris per fer complir la llei. La venda de drogues i de productes falsos no poden ser els atractius per als visitants. Ho ha de ser anar a comprar, en paraules de l’alcaldessa Míriam Lanero, en "un gran centre comercial a l’aire lliure". I si la manera d’aconseguir més seguretat i inversió és amb un APEU, el mèrit serà dels comerciants del Portús, que sí que han sabut anar junts. I, segurament, eren els que ho tenien més complicat. Més que els de Regent Street i més que els de moltes altres ciutats catalanes.
- M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres
- Es queda 1,60 euros del canvi d'un cafè de màquina i l'acomiaden després de 14 anys a l'empresa
- La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou
- Figueres no només ha perdut un servei clau com el PAC, sinó que també està perdent metges especialitzats
- El Gran Jonquera dona més de 7.000 euros a l'Hospital Trueta per millorar les instal·lacions de l'àrea de pediatria
- El restaurant Els Caçadors de Maçanet de Cabrenys entra a la llista Bib Gourmand de la Guia Michelin