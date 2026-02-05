Opinió
"Ens haurien de treure punts per aparcar en un càrrega i descàrrega i s'acabaria la discussió"
Una carta Carles Palacios Sánchez, de Sant Joan Despí
______________
Llegeixo amb estupefacció que han multat una persona amb 200 euros per estacionar en una zona de càrrega i descàrrega. Sí, dic estacionar, perquè cinc minuts no es considera una aturada, sinó un estacionament. Tant se val que deixis els llums d'avaria posats com si no: també és una mala pràctica posar aquests llums si no tens una emergència.
També haig de dir que els transportistes paguen el que s'anomena "targeta de transport" i, sí, això és un impost que es paga per poder fer ús de les zones de càrrega i descàrrega, que no són gratuïtes per als transportistes com la resta de la gent creu. Així doncs, utilitzar la zona de càrrega i descàrrega per a fins personals sense ser professional del transport, és a dir, que el vehicle aparcat no tingui targeta de transport, és una infracció que la majoria de vegades no se sanciona perquè no hi ha un cos de policia amb el do de la ubiqüitat.
Però segur que a algú que té el dret d'utilitzar-la se li està perjudicant, quan potser porta les mercaderies que l'infractor vol comprar i el transportista no les pot descarregar perquè les zones de càrrega i descàrrega estan ocupades per cotxes que van un moment a l'estanc, un moment al caixer automàtic, un moment a fer un cafè... Tots aquests moments perjudiquen algú que sí que ha pagat per utilitzar la zona de càrrega i descàrrega.
Crec que, si es traguessin punts a part de la sanció econòmica, s'acabaria la discussió.