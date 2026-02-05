Opinió
Dalí, influencer "avant la lettre"
Un gest o una aparició poden influir de manera immediata en el consum i en les modes
Vivim en una època en què tota mena de personatges s’han convertit en ambaixadors de marques, sovint sense proposar-s’ho. Una imatge, un gest o una aparició poden influir de manera immediata en el consum i en les modes. Ho hem vist amb casos recents: la detenció de Nicolás Maduro va esgotar en poques hores un model de xandall d’una coneguda marca, mentre que una afecció ocular d’Emmanuel Macron va posar de moda unes ulleres d’aviador que fins aleshores reposaven als aparadors.
Aquesta dinàmica, avui amplificada per les xarxes socials i el màrqueting digital, no és nova. Fa més de seixanta anys, un figuerenc ja havia entès que la notorietat podia transcendir l’art i convertir-se en llenguatge compartit. Salvador Dalí va ser un pioner i influencer avant la lettre quan va associar el seu nom i la seva imatge a un producte quotidià: la Camisa Dalí. No es tractava només de vendre roba, sinó de transmetre modernitat, audàcia i ruptura amb el passat.
"Com a figuerencs, aquesta lucidesa visionària del nostre veí més universal no és només admirable, sinó motiu d’orgull: compartim origen amb el primer influencer de la història"
Recentment, Lydia García, estudiosa de la Camisa Dalí, va relatar al Museu del Joguet la relació que l’artista va mantenir durant quinze anys amb la família propietària de Confecciones Regojo. Va ser una aliança sostinguda que va revolucionar la publicitat i la moda masculina amb vocació internacional, en un moment en què molts encara veien el pintor com una figura excèntrica.
Dalí va cedir el seu cognom i va participar activament en campanyes, convertint aquella camisa en símbol de modernitat i desig. Com a figuerencs, aquesta lucidesa visionària del nostre veí més universal no és només admirable, sinó motiu d’orgull: compartim origen amb el primer influencer de la història.
