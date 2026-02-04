Opinió | 'Compres a Figueres i diferencies entre ciutadans'
"M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres"
Una carta Xavi Tejeda Ruiz, del barri Palau Surroca de Terrades
El dimarts 13 de gener vaig aparcar el cotxe amb els quatre intermitents durant cinc minuts a la zona de càrrega i descàrrega de dalt la Rambla de Figueres, per tal d’anar a recollir brics de llet a la botiga Santiveri. Com que sempre és dificultós accedir-hi, aprofitem les vegades que hi anem per carregar força brics (i, per tant, força pes). Per això vaig estacionar un moment a la càrrega i descàrrega.
Al cap de tres setmanes em va arribar una multa de l’Ajuntament per haver aparcat allà, de 200 euros. En cap moment em van deixar la sanció al cotxe. Devien passar, van fer una foto i van tramitar la multa.
Posar aquesta multa és fàcil. No hi ha cap queixa "en persona" quan la poses i creus que cobraràs.
Dues qüestions al respecte:
- Així fomentem les compres a Figueres? Aquesta zona no és un lloc de càrrega i descàrrega de mercaderies? Que un particular carregui quilos no és vàlid? Amb la reforma del carrer Lasauca i la Rambla, com ho hem de fer?
- S’aplica igual a totes les zones de la ciutat? Perquè en segons quines és evident que allà la llei és una altra.
Conclusió: aniré a comprar a un altre lloc on m’ho posin més fàcil i, segon, a Figueres no tots els ciutadans han de complir la llei de la mateixa manera. Segurament els que menys contribueixen, més embruten i més actes delictius cometen són els beneficiaris.
