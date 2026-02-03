Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

"Roses és i sempre serà el millor lloc del món: el meu racó del paradís"

Una carta d'Enric Bach, de Camprodon

______________

Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho

Panoràmica de Roses.

Panoràmica de Roses. / visitroses.cat

Fa alguns anys que vaig iniciar un dels projectes més ambiciosos en l'àmbit cultural. Es tractava d'una tasca de recerca per recuperar milers i milers de temes de tots els territoris de parla catalana, com danses, rondalles i llegendes. L'Alt Empordà va ser un lloc on hi va haver més investigadors, ja que diuen que la terra empordanesa és un gust.

La primera vegada que vaig anar a Roses va ser a la primavera, ja fa algun temps. Portava un Seat 600 de color verd i anava de cala en cala, la major part buides de gent, a través de camins vorejats de parets de pedra seca, obrint i tancant tanques de pals de fusta. L'aigua encara tenia una temperatura agradable i em sentia integrat en el paisatge. Aquell record encara és viu en la meva ment.

Roses sempre ha estat la meva terra: l'he gaudit sempre, cada dia. Recordo que, de ben petit, m'encantava jugar les tardes de primavera al carrer, al sol, amb els amics. I molts dies, en sortir de l'escola, anàvem a la plaça a prendre una Coca-Cola o, al pati, a esmorzar asseguts en un banc; hi fèiem petar la xerrada una estona.

Quan vaig ser una mica més gran, vaig haver de marxar a fora a estudiar, però quan tornava a casa els caps de setmana havia d'anar davant del mar, perquè l'havia enyorat: la seva olor. I, de més gran, quan vaig acabar els estudis, vaig tenir clar que el meu món era aquí, a Roses. Per mi, Roses és i sempre serà el millor lloc del món: el meu racó del paradís, un lloc on trobo calma i imaginació...

En aquesta cinta d'argent dibuixada davant del mar, que em regala vida i tradició, les costes de Catalunya sumen 870 km, que tracen la silueta d'on han brollat cultures i paisatges inspiradors. Recorre-les en un viatge que va del cap de Roses al delta de l'Ebre, passant per la Costa Brava, el Maresme, el Garraf i la Costa Daurada, i descobreix-ne tots els seus al·licients: pobles i ports mariners, reductes de natura salvatge, art, gastronomia, i els seus camps, on arriben les flaires del mar i on es conserven els ritmes del món rural.

Et conviden que facis teu aquest territori, que és nostre. Gaudeix del litoral català i de tots els seus atractius: "Visca Catalunya i la Costa Brava".

