"Roses és i sempre serà el millor lloc del món: el meu racó del paradís"
Una carta d'Enric Bach, de Camprodon
Fa alguns anys que vaig iniciar un dels projectes més ambiciosos en l'àmbit cultural. Es tractava d'una tasca de recerca per recuperar milers i milers de temes de tots els territoris de parla catalana, com danses, rondalles i llegendes. L'Alt Empordà va ser un lloc on hi va haver més investigadors, ja que diuen que la terra empordanesa és un gust.
La primera vegada que vaig anar a Roses va ser a la primavera, ja fa algun temps. Portava un Seat 600 de color verd i anava de cala en cala, la major part buides de gent, a través de camins vorejats de parets de pedra seca, obrint i tancant tanques de pals de fusta. L'aigua encara tenia una temperatura agradable i em sentia integrat en el paisatge. Aquell record encara és viu en la meva ment.
Roses sempre ha estat la meva terra: l'he gaudit sempre, cada dia. Recordo que, de ben petit, m'encantava jugar les tardes de primavera al carrer, al sol, amb els amics. I molts dies, en sortir de l'escola, anàvem a la plaça a prendre una Coca-Cola o, al pati, a esmorzar asseguts en un banc; hi fèiem petar la xerrada una estona.
Quan vaig ser una mica més gran, vaig haver de marxar a fora a estudiar, però quan tornava a casa els caps de setmana havia d'anar davant del mar, perquè l'havia enyorat: la seva olor. I, de més gran, quan vaig acabar els estudis, vaig tenir clar que el meu món era aquí, a Roses. Per mi, Roses és i sempre serà el millor lloc del món: el meu racó del paradís, un lloc on trobo calma i imaginació...
En aquesta cinta d'argent dibuixada davant del mar, que em regala vida i tradició, les costes de Catalunya sumen 870 km, que tracen la silueta d'on han brollat cultures i paisatges inspiradors. Recorre-les en un viatge que va del cap de Roses al delta de l'Ebre, passant per la Costa Brava, el Maresme, el Garraf i la Costa Daurada, i descobreix-ne tots els seus al·licients: pobles i ports mariners, reductes de natura salvatge, art, gastronomia, i els seus camps, on arriben les flaires del mar i on es conserven els ritmes del món rural.
Et conviden que facis teu aquest territori, que és nostre. Gaudeix del litoral català i de tots els seus atractius: "Visca Catalunya i la Costa Brava".
