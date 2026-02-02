Opinió
"Els talls de llum al Culubret de Figueres ens obliguen a pujar en cadira de rodes fins a casa la nostra mare amb Alzheimer"
Falta de subministrament elèctric al barri del Culubret de Figueres
Una carta d'Agnès Quintana, de Figueres
Sóc l’Agnès Quintana, filla de veïns del barri del Culubret de Figueres de tota la vida, i voldria exposar una situació que fa massa temps que arrosseguem i que sembla no tenir solució: els constants talls de subministrament elèctric que patim al nostre barri des de fa molts anys.
Com tothom sap, aquesta problemàtica no és nova. Els veïns i veïnes fa molt de temps que presentem queixes davant l’Ajuntament de Figueres, els Mossos d’Esquadra i la companyia elèctrica, però a dia d’avui tot continua igual. Dia sí, dia també, amb alguna breu treva entre setmana, arribem a casa i no hi ha llum.
Aquesta manca de subministrament afecta greument la nostra vida diària: no tenim calefacció ni podem cuinar o escalfar el menjar. Estem parlant d’un dret bàsic, especialment per a aquells que, com nosaltres, paguem religiosament la factura de la llum i tots els impostos corresponents.
"És intolerable que, després de tants anys reclamant una solució, encara estiguem igual"
En el nostre cas concret, la situació és especialment complicada perquè tenim cura de la nostra mare, que pateix Alzheimer des de fa anys. Cada vespre, quan torna del centre de dia, a vegades hem de pujar-la en cadira de rodes fins a casa, sovint a les fosques, ja que a les 18 hores moltes vegades no hi ha llum. Tant si hi ha ascensor com si no, el resultat és el mateix: la manca d’un servei essencial ens obliga a viure situacions tan dures com aquesta.
És intolerable que, després de tants anys reclamant una solució, encara estiguem igual. Les botigues de llanternes i espelmes potser ho noten en les vendes, però els veïns no volem viure així. Reclamo que s’actuï de manera immediata i efectiva per posar fi a aquesta situació insostenible.
Cal recordar que l’accés als subministraments bàsics, com l’electricitat, és un dret essencial reconegut per la normativa vigent i està estretament vinculat al dret a una vida digna, a la seguretat i a la protecció de les persones vulnerables. La manca reiterada d’aquest servei no pot ser normalitzada ni ignorada per les administracions competents.
El barri del Culubret també mereix dignitat i respecte.
