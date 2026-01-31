Opinió
Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
Les pensions no són cap regal. No són una ajuda ni una almoina. Són diners que hem guanyat després de quaranta anys de feina
Arriba un moment de la vida en què un pensa que ja ha complert. Has treballat tota una vida, has cotitzat, has pagat impostos i has fet el que tocava. I quan et jubiles, descobreixes que l’Estat encara no en té prou. Les pensions no són cap regal. No són una ajuda ni una almoina. Són diners que hem guanyat després de quaranta anys de feina. I tot i això, cada mes, l’IRPF torna a mossegar.
Molts jubilats es pregunten, amb tota la raó del món, com pot ser que una pensió contributiva pagui impostos gairebé com si fos un sou normal. No estem treballant. Estem cobrant el que ja hem pagat durant dècades.
"Un país que no respecta els seus jubilats és un país que no respecta la seva pròpia història. I això, aquí a l’Empordà, ho tenim molt clar"
Aquests dies corre un missatge per les xarxes que barreja ràbia amb mitges veritats. Els polítics paguen IRPF, sí. Però el problema no és aquest. El problema és que ningú pensa en els jubilats quan es fan les lleis fiscals. Per què no hi ha un mínim exempt més alt? Per què no es té en compte tota una vida cotitzada? Per què sempre es parla de la gent gran amb paraules boniques, però després se’ls estreny quan toca pagar?
Al final, el que demanen els jubilats no és deixar de pagar impostos. Demanen sentit comú. Demanen respecte. Demanen que no se’ls tracti com una caixa registradora per quadrar números. Un país que no respecta els seus jubilats és un país que no respecta la seva pròpia història. I això, aquí a l’Empordà, ho tenim molt clar.
- Francesc Font: 'Tots els nens tenen substàncies tòxiques al cos i el 80% restes d’un pesticida prohibit
- El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: 'Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes
- Els veïns de Santa Margarida reclamen serveis bàsics 'per garantir un poble segur, habitable i atractiu
- La tercera Nit del Comerç de Figueres guardona el Forn la Barceloneta, l'Hotel Duran i la Fundació Gala-Dalí
- Aturen dos homes a l'AP-7 a Agullana i els hi troben 12.000 euros i dinou quilos d'haixix amagats a la roda de recanvi
- Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana amb 882 plantes en una casa de Vilanova de la Muga
- Detinguts dos homes per estafar uns 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- Aniol Blavi: 'El meu pare em va donar un ronyó quan tenia 14 anys i vaig recuperar l'energia de cop