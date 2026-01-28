Opinió
"A les víctimes de Peris només ens queda esperar que Déu el jutgi al cel"
Una carta de José Díez
El fiscal acaba de declarar prescrita la penúltima denúncia per agressió sexual contra el jesuïta Francesc Peris, d’una dona agredida el 2004, el cas més recent dels coneguts i el que tenia més possibilitats de prosperar. Així doncs, Peris, pederasta confés amb desenes d’agressions a Catalunya i Bolívia, marxarà d’aquest món sense pagar-ne les conseqüències.
A les seves víctimes només ens queda esperar que el seu Déu existeixi i sigui tan just com ens van predicar. Que el jutgi Déu als cels, perquè els homes, aquí a la Terra, sembla que no. A ell i als seus encobridors durant dècades, veritables responsables d’un infern amb el qual haurien pogut acabar en setmanes, però que van deixar que continués durant dècades, posant els interessos de la seva institució per damunt de la protecció dels nens i nenes confiats a la seva cura.
Signa aquesta carta un exestudiant dels Jesuïtes de Casp i denunciant del pare Peris per agressió sexual.
