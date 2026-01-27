Opinió
DALÍ NEWS i el relat de Figueres
Deixar d'explicar que Figueres està malament, somiar-ne una de millor. I fer-la
En el primer article de la renascuda DALÍ NEWS, el president de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Jordi Mercader, recorda que el geni surrealista considerava que la figuerenca Torre Galatea havia de ser "un focus de coneixement que convidés el món a utilitzar idees, somnis, ciència, art, visió de futur i anticipació". Dècades enrere, Dalí creia que des de Figueres es podia reflexionar sobre "la guerra, el mal ús de la tecnologia o la bomba nuclear". L'any 2026, Mercader —nascut a Portbou, criat a Figueres, d’on recorda que, de ben menut, anava a comprar galetes a la Barceloneta, i madurat en despatxos directius d’arreu de l’Estat— continua convençut que la fundació, amb seu a Figueres, té potencial per generar debat intel·lectual i "ampliar les fronteres del coneixement" a escala internacional.
S'equivocarà o no —el mateix Salvador Dalí va poder donar ben poca continuïtat a aquell DALÍ NEWS que va publicar per primer cop el 20 de novembre de 1945—, però, com a mínim, s'ho creu i ho intenta. Una gosadia que contrasta amb el relat pessimista que envolta Figueres des de fa anys. Que si la immigració, que si la delinqüència, que si les botigues que tanquen, que si la gent se'n va a viure als pobles, que si els francesos es queden tots a la Jonquera...
No es tracta de passar-se el dia criticant Figueres, ni de tancar els ulls a la realitat parapetant-se en el "Al loro, que no estamos tan mal" de Laporta. Es tracta de ser atrevit. Reconèixer els problemes, intentar solucionar-los, però posar més esforç en pensar que es pot fer a Figueres i no pas en lamentar el que ja no es pot fer.
El primer número d'aquesta nova etapa de DALÍ NEWS està dedicat als somnis i, acompanyant un relat de Mircea Cărtărescu, hi ha una evocadora fotografia del 1941 on es veu Salvador Dalí sota un cartell que diu: "Dali is working". Doncs d'això es tracta. Deixar d'explicar que Figueres està malament, somiar-ne una de millor. I fer-la.
- El pantà de Darnius-Boadella s'acosta al 100% de capacitat
- Comerciants d’Empuriabrava alerten que el centre “està mort” a l'hivern i reclamen més ajudes i promoció
- EN IMATGES | El pantà de Darnius-Boadella, ple a vessar aquest dilluns
- El PSC de Figueres proposa una “Operadora Pública de Locals” comercials
- Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
- Un mort i una quinzena de ferits en en el xoc d'un Rodalies contra un mur de contenció a Gelida
- El ministre de Transports constata que Rodalies està “seriosament afectat” per la gran “destrossa meteorològica”
- “Quan tenia divuit anys li hauria dit a un psicòleg esportiu que em deixés tranquil”