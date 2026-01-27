Opinió
12 anys de Radio Cassette Night
En Carles Pujol i en Josep Serra han celebrat els seus dotze anys de recorregut en el món de la música, a la Sonora de Figueres. Cal dir que en aquest temps han convertit aquest local en un referent indiscutible d’oci on poder ballar a plaer, gaudint de la companyia de bons amics. Un dels principals atractius dels DJ és que en perfecta sintonia aposten pels temes i èxits d’ara i de sempre que desvetllen records i emocions a un públic entregat que belluga l’esquelet al trepidant ritme de la música.
Els anys d’experiència de Ràdio Cassette Night, han aconseguit desenvolupar una sensibilitat que els ajuda a connectar i conèixer millor els desitjos del públic, saben com fer pinya amb la seva gent i trien amb encert la cançó més adient per a cada moment. La seva passió per la música es confirma en cada sessió: transicions suaus, seleccions curoses i un equilibri perfecte que enllaça amb encert diferents melodies. Les cançons transformen l’ambient i no són només un acompanyament, sinó el fil conductor d’una experiència completa.
Han convertit La Sonora en molt més que un local on escoltar bona música. Actualment, esdevé un espai de trobada, de complicitat on compartir col·loqui, fer noves amistats o retrobar-ne de velles, “ostres quant temps fa que no ens veiem...” i de seguida reprendre una enyorada conversa, una de molt antiga que havíem deixat en pausa. De sobte tornen les bromes, els records compartits i la sensació de pertànyer a un grup de companys amb una història comuna d’amor per la música i el ball.
Travessem el llindar, obrim la porta als records a una flaire de felicitat coneguda, ballar amb els amics és celebrar el present i festejar la vida. Dins la pista no hi ha presses ni preocupacions, només la viva intenció de compartir noves coreografies i moltes rialles. Al final marxem alegres amb el cos atrotinat i l’ànima lleugera. Contents perquè hem deixat els problemes a fora mentre dins de La Sonora hem gaudit d’una bona estona compartida. Ha estat una tarda de diumenge genial, on per un moment en Carles i en Josep ens han recordat amb bon ritme que...la vida és bella!
