Opinió
Ultradreta? Una gestió eficient
La millor vacuna és fer que el país funcioni
Gent que fa temps que no vota, joves que "passen" de la política o votants de partits polítics tradicionals que diuen que ara donaran suport a Vox o a Aliança Catalana. L’antipolítica, l’enamorament d’una part dels joves per la ultradreta o la massa, cada cop més gran, de gent seduïda pels prescriptors de receptes fàcils són la gran preocupació dels polítics professionals.
I la millor vacuna contra els populismes no és només recordar que, per molt que ho diguin personatges com Sílvia Orriols o Santiago Abascal, la immigració no desapareixerà de cop i no tornarem a la Catalunya "maca" de dècades enrere. La millor vacuna és fer que el país funcioni. Que els trens vagin a l’hora, que els carrers estiguin nets i que els hospitals no estiguin col·lapsats, amb malalts fent cua i metges emprenyats organitzant vagues.
No és qüestió de dir que la culpa és d’un partit o d’un altre. Dels d’esquerres o dels de dretes. Dels que defensen Espanya o dels que volen la independència. La gestió no entén d’ideologies: entén d’inversions i d’hores de treball.
Els estudiants que, o bé van perdre classe, o es van haver de rascar la butxaca canviant el Rodalies o el Regional per l’AVE. Els treballadors que s’han de discutir amb els seus caps per fer-los entendre que no han arribat molt tard dos dies perquè els ha donat la gana. El malalt a qui han posposat una operació perquè els metges fan vaga. Els pares que veuen com la mestra de la seva filla canvia cada dues setmanes, amb un enfilall inacabable de baixes i substitutes. L’àvia a qui li costa caminar per una vorera plena de deixalles al voltant dels contenidors. Els problemes del dia a dia, generats o no solucionats per ajuntaments i governs de tots els colors, són la millor benzina per a l’emprenyada de la gent i el creixement de l’antipolítica. Fan que uns diguin "jo passo d’anar a votar, perquè són tots iguals" o que altres es creguin qui els promet la lluna.
Inversió en els serveis públics i en les infraestructures bàsiques i, sobretot, eficiència en la gestió. No hi ha millor vacuna contra els ultres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Reclamen 21 milions d’euros a Cadaqués pels terrenys del camp de futbol
- VÍDEO | La cara 'amable' de la llevantada a l': el pantà de Darnius-Boadella frega el ple
- Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
- Llevantada a l’Alt Empordà: posen fora de perill una persona sense sostre a Castelló d’Empúries
- “No som policies, però estem per ajudar i la gent ho agraeix i se sent protegida”
- Empuriabrava insòlita: un cotxe amfibi com a reclam publicitari de la marina residencial als anys setanta
- El riu Llobregat es desborda i inunda els horts d'El Bullidor a la part baixa de Peralada
- Localitzen el cos de l'home arrossegat per la riera a Palau-sator