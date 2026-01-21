Opinió
Els alcaldes i la nostra merda
La gestió del residurs serà un dels grans maldecaps de tots els ajuntaments, petits i grans, els propers anys
Primera notícia. L’Ajuntament de Figueres presenta el nou contracte del servei de recollida d’escombraries a la capital de l’Alt Empordà. L’anterior estava caducat des de l’any 2016 i, entre pròrrogues -fins a nou-, concursos fallits i algunes vagues, han passat una dècada i quatre alcaldes: Marta Felip, Jordi Masquef, Agnès Lladó i, de nou, Jordi Masquef, que, això sí, deu anys més tard, està segur que el servei funcionarà com mai: "Tardarem uns mesos a veure-ho, però el canvi serà espectacular i molt visible per a tothom després de l’estiu". El nou contracte de Figueres és de 38 milions d’euros per a vuit anys.
Segona notícia. L’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, explica a Canal 10 que el consistori ha obert un "expedient investigador" a l’empresa encarregada de la neteja viària al poble perquè no hauria complert el servei especial de la nit de Cap d’Any. "Era una situació desagradable", admetia Bofill sobre la imatge del dia 1 de gener. El contracte de l’Escala, signat el 2021, s’enfila als 24 milions d’euros, també per a vuit anys.
Tercera notícia. L’alcaldessa de Viladamat, Dolors Pons, lamenta, en una entrevista a l’EMPORDÀ, que, després de quinze anys de governs municipals de la CUP, no han aconseguit instaurar la recollida porta a porta en un poble de 500 habitants. "Som molt crítics amb el Consell Comarcal, perquè no facilita la implementació de la recollida porta a porta".
Les tres notícies són dels últims dies. I en podria trobar més. Per què? Doncs perquè, segons les darreres dades, cada habitant de l’Alt Empordà genera uns 802 quilos de residus l’any. I cada cop viu més gent a la comarca. La gestió de, amb perdó, la nostra merda serà un dels grans maldecaps de tots els ajuntaments, petits i grans, els propers anys.