Opinió
Crònica anunciada d'un "no-pressupost" a Maçanet de Cabrenys
Les no-respostes del govern les considerem una manca de respecte cap als maçanetencs, els regidors i a la institució
La setmana passada llegíem un breu, a l'EMPORDÀ, en el qual s’explicava que el pressupost municipal es prorrogava. Un tema que Tots per Maçanet ja vèiem a venir des de feia mesos.
El pressupost prorrogat no és cap sorpresa. La nostra preocupació va començar a finals de setembre, quan el Govern municipal va enviar al Ministerio de Hacienda y Función Pública el document de les "Línies fonamentals del pressupost 2026" i vam veure, estupefactes, els nombres reals i les estimacions de tancament amb pèrdues de l’any 2025.
Això és un document públic, que tothom pot consultar. No estem parlant ni d’opinions ni ens estem inventant cap dada. Però la manca de transparència en el què i el com hem arribat fins aquí és cada cop més evident.
I si hi ha un moment en què tot això queda especialment clar és al punt de "Precs i preguntes" al ple. Un capítol que ja podríem titular "Preguntes freqüents sense resposta". Fem memòria de les últimes qüestions formulades:
- — Les obres dels carrers costaran més diners del previst?
- — Resposta de l’alcalde: "Segurament".
- — Quant més?
- — Resposta de l’alcalde: "No ho sabem. Ja ho veurem quan tinguem les factures".
- — Tancarem l’any 2025 amb dèficit?
- — Resposta de l’alcalde: "Probablement".
- — De quant?
- — Resposta de l’alcalde: "No ho sabem".
- — L’Ajuntament podrà comprar la Pau?
- — Resposta de l’alcalde: "Ja en parlarem quan sigui el moment".
- — Però actualment hi ha subvenció per comprar la Pau?
- — Resposta de l’alcalde: "No".
- — Quines són les prioritats del govern per al 2026?
- — Resposta de l’alcalde: "Les infraestructures".
- — D’acord, però quines infraestructures?
- — Resposta de l’alcalde: "Ja ho veureu quan rebeu el pressupost".
I aquí és on creiem, sincerament, que cal dir prou. Aquesta no és manera de governar un municipi al segle XXI. Què cal amagar? Què no se’ns explica? Les no-respostes del govern les considerem una manca de respecte cap als maçanetencs, els regidors i a la institució. I quan parlem de pressupost, no ens enganyem, parlem de diners públics, de serveis i, al final, de la butxaca de tothom.
"Nosaltres no tenim por de la veritat. Perquè creiem que la informació no s’ha d’amagar ni dosificar"
Tot el que expliquem aquí no és una interpretació ni una opinió interessada. Està recollit a les actes oficials dels plens municipals, que tothom pot consultar a la pàgina web de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys. A més, des de l’octubre, vam registrar una instància per poder gravar els plens municipals. Ja ho estem fent i aviat obrirem un canal de YouTube perquè tothom pugui veure, sense filtres ni manipulacions, què es pregunta i què es respon. O què no es respon. Paraula per paraula. Coma per coma. No posem paraules en boca de ningú: transcrivim literalment el que passa als plens, i els vídeos en donaran fe. Com se sol dir, una imatge val més que mil paraules.
Des de Tots per Maçanet ajudarem en tot el que calgui, com sempre hem fet. Per això vam demanar poder col·laborar en l’elaboració dels pressupostos, i poder-hi fer aportacions. Volem que Maçanet funcioni i vagi bé. Però no volem ser còmplices d’una situació que no se’ns explica. Ens preocupa molt que Maçanet acabi incomplint la llei d’estabilitat pressupostària i que, tal com se’ns va respondre per escrit, la possibilitat d’entrar en un Pla Econòmic i Financer estigui damunt la taula. Dit sense embuts: s’ha gastat més del que es pot gastar i ara toquen retallades, inversions aturades, crèdits o impostos més alts. Baixar despeses i pujar ingressos. Com a qualsevol empresa. Com a qualsevol economia domèstica.
Nosaltres no tenim por de la veritat. Perquè creiem que la informació no s’ha d’amagar ni dosificar. Per això vam fer un butlletí informatiu, i per això el tornarem a fer. Perquè tothom té dret a saber què passa al seu municipi. I precisament per això exigim rigor, projecte i explicacions clares.
Ara estem pendents de rebre el pressupost del 2026 per poder-hi fer les aportacions que calguin per millorar el poble i el dia a dia dels maçanetencs i maçanetenques. I estem pendents, sobretot, de veure com es tanca l’exercici 2025: si hi ha dèficit —pèrdues— o si realment tenim un Ajuntament «sanejat».
Fins que tota aquesta informació no arribi, continuarem al peu del canó. Atents, preocupats i exigents. Perquè estimem el poble, perquè ens prenem molt seriosament la nostra responsabilitat i perquè, encara que molesti, exigir rigor, transparència i bona gestió no és una opció: és la nostra obligació com a regidors de Maçanet.
Ernest Ollero és regidor del grup municipal Tot x Maçanet, de Maçanet de Cabrenys.
