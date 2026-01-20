Opinió
Pau Canaleta
El potencial de l’estació de l’AVE Figueres-Vilafant
Segons ha publicat fa pocs dies Laura Fanals al Diari de Girona al corredor Figueres-Barcelona és el tercer circuit de mitja distància més utilitzat de Catalunya després del Barcelona-Girona i el Barcelona-Tarragona. I a més, és el vuitè corredor de mitja distància més utilitzat de l’estat. Aquest darrer any, un milió d’usuaris van anar de Figueres a Barcelona o a la inversa. Dels quals, 430.000 ho eren de l’alta velocitat. És a dir, usuaris de l’estació de Figueres-Vilafant.
Jo, que en soc usuari, comprovo com aquesta infraestructura de la que no disposa cap altra ciutat mitjana del país, ha esdevingut imprescindible per al dia a dia de molts empordanesos. Estar a una hora justa del centre de Barcelona, a menys de quatre hores de Madrid i menys de sis de París, no té preu. I més amb una oferta d’horaris prou bona tot i que és millorable.
Cada dia veig com aquesta infraestructura contribueix al dinamisme econòmic de l’Empordà i com ha estat imprescindible perquè molt de talent pugui viure aquí tot i haver d’anar sovint a Barcelona. I això no té preu.
Quantes ciutats com Figueres voldrien això? Encara recordo quan només tres gats –no arribàvem a quatre– defensàvem l’estació en la seva ubicació actual, davant els dubtes del govern municipal d’aleshores que mai va tenir la valentia de defensar-ho. Era una oportunitat única. O es feia l’estació o l’alta velocitat allà on és ara, o hagués passat de llarg i els empordanesos hauríem d’anar a buscar l’alta velocitat a Girona.
L’estació de Figueres dona servei als empordanesos però també als garrotxins –i així ho comprovo cada dia– perquè els és més útil que la de Girona per proximitat i sobretot, per la facilitat d’aparcament.
Però d’aquesta realitat no se’n treu tot el potencial que se’n podria treure. I és imprescindible que la ciutat es posi les piles davant la imminent obertura de la sortida Figueres centre de l’autopista, que transformarà tot l’entorn de l’estació.
En primer lloc, és imprescindible transformar urbanísticament l’entorn de l’estació actual. Entenc que depèn de si es produeix el trasllat de l’estació convencional o no i del que passi amb l’estació d’autobusos. Però cal reurbanitzar tota aquella zona.
En segon lloc, és imprescindible augmentar l’aparcament de pagament de l’estació. Davant del volum d’usuaris, ha quedat petit i s’hauria de dimensionar amb la realitat de la infraestructura. També estaria bé ampliar els aparcaments gratuïts al voltant de l’estació. Actualment hi ha una bona oferta d’aparcament a cinc minuts de distància però no estaria de més algunes places més per a poder cobrir tota l’oferta d’usuaris.
Cal també intensificar l’acostament de l’estació al centre de la ciutat. I això passa pel desenvolupament urbanístic del carrer Avinyonet, però també del tram de Vilafant. Els usuaris viuen amb naturalitat el desplaçament a peu o amb autobús fins al centre, però no és tan digne i còmode com hauria de ser per a un equipament que rep centenars de milers de visitants a l’any.
És important també planificar bé l’arribada d’aquesta sortida Figueres centre de l’autopista, ja que es transformarà en l’entrada més còmoda i cèntrica a la ciutat. I això pot alterar tota la mobilitat i l’accessibilitat a aquest equipament. És important que l’augment de cotxes que suposarà no empitjori la mobilitat ni dificulti la capacitat d’aparcament de la zona.
I finalment, cal un pla estratègic per tal que la ciutat i la comarca sàpiguen treure més rendiment d’un equipament de referència. En matèria de turisme, que situa l’Empordà a una hora dels 20 milions de turistes anuals que visiten la ciutat de Barcelona. Però també en altres àmbits com l’atracció de talent o residents. A una hora de Barcelona, molta gent es pot plantejar viure a l’Empordà i treballar a Barcelona. De fet ja està passant avui en dia. Només cal anar un parell de dies a l’estació per veure-ho. A més, els preus més competitius en matèria d’habitatge de Figueres haurien de ser un estímul.
En definitiva, cal treure molt més suc a aquesta infraestructura que avui en dia està aportant molt a la mobilitat, la connectivitat i el dinamisme econòmic de la comarca, perquè tot i que fa ja més d’una dècada que funciona, l’èxit d’usuaris ha de suposar que l’administració es posi les piles i sigui capaç d’estar a l’altura del que pot arribar a suposar l’alta velocitat per una ciutat mitjana i per una comarca privilegiada. Esperem que ens en sortim.
