Pere Gotanegra

Roses

Avui el port està parat. I no és casualitat

Barques de pesca, al port de Roses.

Barques de pesca, al port de Roses. / Empordà

Aquest dilluns molts vaixells no han sortit a pescar. El port està més quiet del normal, i això mai és bona senyal. La setmana passada ja es va advertir del problema que suposa el Diari Electrònic de A Bord (DEA), una eina que, tal com s’ha imposat, complica encara més el dia a dia dels pescadors. Aquell avís va passar desapercebut. Avui, en canvi, la resposta és clara.

Els pescadors, com els pagesos, estan cansats. Cansats de normes que no tenen en compte la realitat, de papers que s’acumulen i de jornades que ja no surten a compte.

Això no va de rebutjar el control ni la tecnologia. Va de sentit comú. Va d’entendre que el mar no és una oficina i que governar una barca requereix atenció, experiència i respecte. Quan el sector primari s’atura, tots hi perdem. Perquè darrere de cada barca hi ha feina, aliments i salut.

Potser avui és només una aturada. Però convindria escoltar abans que aquest silenci al port esdevingui permanent.

