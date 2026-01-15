Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
CUP dimissió alcaldessa CadaquésOrdre arrest EmpuriabravaFilm Roses anys 70Accident cotxe barricada pagesos
instagramlinkedin

Opinió

Carles Ayats Aljarilla

Carles Ayats Aljarilla

Periodista i gerent d'Empordà

La IA i les nostres obsessions

El més irònic és que una tecnologia que promet reordenar el planeta acaba fent de confident digital

Comunicar-se en l'era de la intel·ligència artificial.

Comunicar-se en l'era de la intel·ligència artificial. / FREEPIK

Diuen que la intel·ligència artificial ens ajuda a ser més eficients. Però, si llegim el recent estudi de Microsoft sobre l’ús que fem de Copilot, la sensació és una altra: la IA actua com un mirall discret, i una mica voyeur, que observa què fem quan pensem que ningú ens mira. I el que hi veu no és un futur de ciència-ficció, sinó humans corrents consultant qüestions ben terrenals.

No li preguntem com salvar el món. Ens qüestionem com dormir millor, què menjar per no sentir-nos culpables o com afrontar Sant Valentí sense naufragar emocionalment. Quina ironia: hem creat un sistema capaç de raonar a gran escala i l’utilitzem per confirmar si el cafè després de les cinc és tan dolent com diuen.

L’informe dibuixa un patró clar: som pràctics durant les hores de feina, filosòfics a la matinada i lleugerament dramàtics quan s’acosta el calendari sentimental. La IA ho registra tot amb discreció i, en silenci, traça el mapa de les nostres preocupacions: salut, ansietats, relacions, productivitat i aquell desig persistent de tenir-ho tot una mica més sota control.

"L’informe dibuixa un patró clar: som pràctics durant les hores de feina, filosòfics a la matinada i lleugerament dramàtics quan s’acosta el calendari sentimental"

El més irònic és que una tecnologia que promet reordenar el planeta acaba fent de confident digital. Li confiem dubtes, petites decisions i fins i tot consol: una mena de teràpia de baix cost. L’estudi mostra una fidelitat incòmoda als nostres interessos i pors, que obliga a repensar quin paper li volem donar.

Notícies relacionades i més

Crec que la IA hauria de ser això: el nostre copilot. Útil, diligent, fins i tot brillant. Però el timó continua sent nostre. I si algun dia sembla que no ho és, caldrà recordar qui va programar el viatge.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents