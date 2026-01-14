Opinió
Balises
Aparentment aporten més ordre a la situació o almenys aquesta és la intenció
Ens havíem acostumat als triangles d’emergència. Sobretot a portar-los a dintre el cotxe perquè, des del primer dia que ens els van imposar, pensàvem que la seva correcta utilització implicava un extraordinari acte de valentia. El fet d’haver de baixar del vehicle, travessar la carretera amb la cara desencaixada d’«espero que no em passi res» i caminar cent metres mentre els altres vehicles passaven arran de nosaltres a tota velocitat, suposava un risc, multiplicat exponencialment en cas de foscor, boira o pluja. Un atzar que assumíem quan ens tocava.
Avui sembla que la normativa de trànsit ha pres consciència de la situació. I malgrat que durant dècades se’ns van dir que els triangles eren obligatoris, imprescindibles i gairebé sagrats, ara, de cop, han passat a ser inútils i perillosos. Quelcom que, com s’ha dit, alguns ja podíem intuir.
I vet aquí que a partir d’ara ens haurem de familiaritzar amb les balises lluminoses. Petites, modernes, amb llum intermitent. Andròmines que prometen ajudar-nos en cas d’accident o avaria sense haver de fer-nos els herois tot fent gimcanes per les nostres carreteres. Només cal posar-les a sobre el capó, quelcom semblant al que fan els policies de pel·lícules nord-americanes quan descobreixen el dolent i l’han de perseguir. Per cert, no sé si la normativa contempla l’existència de vehicles descapotables...
Tot plegat per aconseguir una millora en la prevenció i seguretat viària. D’acord que les balises no arreglaran avaries ni faran que la grua ens vingui abans, però aparentment aporten més ordre a la situació o almenys aquesta és la intenció.
Per descomptat que prèviament haurem de passar per caixa i pagar de trenta a cinquanta euros per cada artefacte, d’assegurar-nos que estiguin homologades, que la pila funcioni — sempre, no només al principi — a fi i efecte d’alliberar-nos d’una possible multa. En aquest sentit, cal reconèixer sense equívocs la funció preventiva que se’ls hi suposa: de moment ens prevenen de multes, que d’accidents ja ho veurem.
Al final, una sensació és clara: la seguretat viària és imprescindible, però la normativa sembla pensada per qui no es queda mai tirat a la vorera. Perquè quan el cotxe s’atura, el que menys vols és dubtar si la teva balisa compleix exactament l’última versió del reglament o si t’han enganyat en vendre-te’n una versió subversiva, sinó sortir com més aviat millor i de manera indemne del problema.
