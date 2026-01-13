Atracaments a Figueres

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Jordi Xargayó

Jordi Xargayó

Periodista i exdirector del 'Diari de Girona' /

Alcalde, aquests sí que són reincidents: atraquen cada dia sense miraments

L’entrada de l’aparcament de la plaça Catalunya de Figueres. / Santi Coll

Comparteixo l’exigència de l’alcalde de Figueres, l’amic Jordi Masquef, de mà dura contra els lladres reincidents. La capital empordanesa té la vuitena ràtio més alta de delictes per cada 1.000 habitants a Catalunya. Jo mateix he estat objecte de dos atracaments en les últimes visites que he fet a Figueres.

El primer va ser el 10 de desembre. El pàrquing Saba de la plaça Catalunya em va atracar, amb nocturnitat i traïdoria, cobrant-me 6,65 euros per una estada d’1 hora, 58 minuts. Només cinc dies més tard, 9,85 euros per 2 hores, 55 minuts al pàrquing del Garrigal. Quasi deu euros per només tres hores d’aparcament! Si això no és un atracament, que baixi Déu, i ho vegi. Ja sé que es tracta de lladres refinats i de bona família, però lladres al cap i la fi.

Els preus dels aparcaments públics de Figueres són un escàndol, suposo que hi deu ajudar que tinguin la concessió en règim de monopoli. Tots els gestiona Saba (Sociedad de Aparcamientos de Barcelona, fundada l’any 1966), una empresa que té tres accionistes: AG, una asseguradora belga; APG, un fons de pensions neerlandès; i Criteria, el braç inversor de la Fundació la Caixa. Aquesta empresa també gestiona els pàrquings a l’aire lliure de les dues estacions de tren.

El preu per hora en els tres aparcaments soterrats de Figueres (plaça Catalunya, el Garrigal i el Firal) és de 3,35 euros, mentre que a Girona el de la plaça Catalunya és de 2,082 euros; el de l’antic hospital Santa Caterina (de Saba), 2,90; i el de la Plaça U d’Octubre, 2,08596 euros per hora. Tots ells al centre de la ciutat. Molta diferència, no? O hi ha gat amagat o Saba estafa, amb consentiment, a l’Ajuntament de Figueres i, per damunt de tot, als usuaris. Alcalde, aquests sí que són reincidents: atraquen cada dia sense miraments.

Jordi Xargayó és periodista i exdirector del Diari de Girona.

