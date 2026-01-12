Opinió
"Mercosur: 'O hi cabem tots, o no hi cap ni Déu'"
Una carta d'Enrique López de Turiso, de Vitòria
______________
Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho
Crec que el Mercosur és una finestra d’oportunitat que no podem menysprear, en la incertesa en què ens trobem pels aranzels i les amenaces fiscals dels Estats Units i la Xina. És el quart mercat més gran del món en termes de població. Suposa ampliar allò de què ja disposem. Reduir la dependència respecte d’altres. Va més enllà dels productes agrícoles en què els nostres agricultors posen l’accent.
Generarà inversió europea a la regió, amb tot el que això implica en termes de creació d’ocupació i de creixement econòmic. Comprenc que els agricultors defensin la seva parcel·la, però no aconsegueixo entendre per què altres sectors, com l’automoció, el sector tecnològic o el de serveis, per posar-ne alguns exemples, no surten al carrer de la mateixa manera per defensar les seves perspectives. La competència agrícola serà ferotge. No hi ha cap dubte, però és la competència el catalitzador més important del desenvolupament i del creixement.
Ancorar-se en el proteccionisme no arregla res. Hi ha espai per a tothom. El que ja no existeix en l’aldea global són les exclusives mercantils. Els nostres agricultors ens vendran qualitat, proximitat i confiança. La gran majoria de la ciutadania, per la seva banda, se’n beneficiarà amb productes accessibles gràcies al seu preu més baix. Com va dir el gran mestre Labordeta: "O hi cabem tots, o no hi cap ni Déu".
Aquesta carta ha estat publicada originalment a El Periódico, diari del mateix grup editorial que EMPORDÀ.
- Primer temps a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres: professor, director
- Veïns de l'Alt s'afegeixen a la protesta pagesa a l'AP-7 a Pontós
- Els pagesos de l'Empordà passen la tercera nit tallant carreteres per l'acord de la UE amb el Mercosur
- Ethèric, el vi de l'Empordà que explica una història i ha guanyat un premi per la seva etiqueta 'etèrica
- L’ampliació del Museu el Joguet de Catalunya a Figueres comença a caminar per a reforçar la 'Ciutat dels Museus
- Desapareix una dona de 78 anys a Roses
- Roben un cotxe a Saragossa, xoquen amb una autocaravana a Capmany i el conductor dona positiu en drogues
- Màxima crescuda de reserves d'aigua al pantà de Darnius-Boadella