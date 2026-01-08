Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
DermatosiFigueres botigues diumengeVilatenim brossaUreñaLoteria del Nen
instagramlinkedin

Opinió

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

"Més que obrir els festius, a Figueres caldria facilitar l'obertura de botigues i habilitar aparcament gratuït"

Una carta de Carme Gardella Quer

______________

Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho

Ambient comercial a Figueres.

Ambient comercial a Figueres. / Borja Balsera

Crec que la idea d’obrir els festius a Figueres pot no ser dolenta, però servirà de molt poc. Quants comerços obriran i pagaran un extra als treballadors per uns beneficis incerts?

El que s’hauria de fer, crec, és abaixar impostos municipals i facilitar l’obertura de botigues, facilitar l’arribada i l’aparcament gratuït de cotxes, i facilitar que el centre de Figueres sigui un gran mercat, com havia estat abans.

Tenim ben a prop els grans centres comercials de la Jonquera, que tenen aparcament gratuït i tota mena de facilitats... I tenim Girona amb autopista gratuïta.

Què tenim nosaltres? Multes, aparcaments de pagament, impostos cars... Qui vol i pot obrir botigues? I qui vol i pot venir a comprar?

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Figueres permetrà obrir tots els diumenges a botigues i grans superfícies
  2. Ramonet Julián, llegenda de l'escalada: “La gent, quan veu vies meves, ja no s'hi posa”
  3. Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
  4. VÍDEO | Així són les noves papereres que s'instal·laran a Figueres: és un model que evita abocaments incívics
  5. Els francesos i els sous a l'Empordà
  6. Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
  7. Frederic Carbó, president de Comerç Figueres: “Cal obrir diumenges per competir amb el Gran Jonquera i la Roca Village”
  8. Detecten un nou focus de dermatosi nodular en una granja de Capmany i caldrà sacrificar 106 vaques

Els pagesos reobren l'N-II a Pontós, però no deixaran passar els camions

Els pagesos reobren l'N-II a Pontós, però no deixaran passar els camions

Vint-i-dos artistes empordanesos uneixen forces per recaptar fons per a la investigació de l'Alzheimer

Vint-i-dos artistes empordanesos uneixen forces per recaptar fons per a la investigació de l'Alzheimer

Defuncions del 8 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 8 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Platges Netes de Llançà recull les deixalles arrossegades per la llevantada de Nadal

Platges Netes de Llançà recull les deixalles arrossegades per la llevantada de Nadal

"Més que obrir els festius, a Figueres caldria facilitar l'obertura de botigues i habilitar aparcament gratuït"

"Més que obrir els festius, a Figueres caldria facilitar l'obertura de botigues i habilitar aparcament gratuït"

La nova protectora d’animals de Pedret i Marzà perilla per “la realitat econòmica de la comarca”

La nova protectora d’animals de Pedret i Marzà perilla per “la realitat econòmica de la comarca”

Del quiosc de premsa al hub digital: així es reinventa la connectivitat a les ciutats

Del quiosc de premsa al hub digital: així es reinventa la connectivitat a les ciutats

Les basses de l’Albera mostren un bon estat de salut gràcies a la pluja

Les basses de l’Albera mostren un bon estat de salut gràcies a la pluja
Tracking Pixel Contents