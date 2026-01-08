Opinió
"Més que obrir els festius, a Figueres caldria facilitar l'obertura de botigues i habilitar aparcament gratuït"
Una carta de Carme Gardella Quer
Crec que la idea d’obrir els festius a Figueres pot no ser dolenta, però servirà de molt poc. Quants comerços obriran i pagaran un extra als treballadors per uns beneficis incerts?
El que s’hauria de fer, crec, és abaixar impostos municipals i facilitar l’obertura de botigues, facilitar l’arribada i l’aparcament gratuït de cotxes, i facilitar que el centre de Figueres sigui un gran mercat, com havia estat abans.
Tenim ben a prop els grans centres comercials de la Jonquera, que tenen aparcament gratuït i tota mena de facilitats... I tenim Girona amb autopista gratuïta.
Què tenim nosaltres? Multes, aparcaments de pagament, impostos cars... Qui vol i pot obrir botigues? I qui vol i pot venir a comprar?
