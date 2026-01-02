Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

1.744.274 nous catalans

Gent comprant en un mercat de roba, en una imatge d'arxiu.

Gent comprant en un mercat de roba, en una imatge d'arxiu. / Mairena Rivas

A finals de 2024, la Unió Europea tenia una mica més de 450 milions d’habitants. Un 5% més que l’any 2020. És a dir, 20.846.234 persones més. De tots aquests, 1.744.274 vivien a Catalunya. En el mateix períodes que la població de la UE havia crescut un 5%, aquí ho havíem fet un 28%. Les ciutats —Girona (+47%) o Figueres (+46%), en són dos bons exemples— i la costa —Lloret (+109%), Platja d’Aro (+97%) i Castelló d’Empúries (+96%), per dir tres punts calents— acaparen aquest creixement. Però ha estat generalitzat i, per exemple, a les comarques gironines només Portbou, Colera, Foixà, Begur i Osor van perdre població en aquests vint-i-quatre anys. Les dades són clares. Els motius, també. Arribada d’immigració per donar oxigen a una economia centrada en sectors de poc valor afegit i molta necessitat de mà d’obra. Els reptes per digerir bé aquest creixement demogràfic han de ser el principal maldecap de polítics i societat civil.

Avui dia, aquesta xifra de nous catalans (1.744. 274) ja s’ha quedat petita. Hem tancat el 2025 amb més persones vivint a Catalunya i, amb més o menys entusiasme, ja són moltes les veus que pronostiquen l’arribada de la Catalunya dels 10 milions. Arribi o no, la reflexió és urgent. Cal muscular el país, perquè a curt termini tingui un parc d’habitatge, una sanitat, una educació, uns transports públics, unes forces de seguretat i la suficient aigua i energia per cobrir aquest volum de població. I això vol dir, tothom. Els que acaben d’arribar i tenen moltes necessitats, però també els que hi són de tota la vida i que també tenen les seves necessitats.

Són temps complicats per pensar en la Catalunya del 2050. Les enquestes, les eleccions i el creixement dels discursos d’extrema dreta condicionen l’avui.. Generar llocs de feina, augmentar la productivitat, apujar salaris i mantenir governs forts que recaptin impostos per poder invertir en el que Catalunya necessitarà. Pisos, escoles, hospitals, carreteres, trens, dessaladores, energies renovables...

1.744.274 nous catalans

1.744.274 nous catalans

