Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Compra Museu del JoguetPla de Barris FigueresEmpreses més facturen EmpordàVariant Figueres
instagramlinkedin

Opinió

Carles Ayats Aljarilla

Carles Ayats Aljarilla

Gerent d’EMPORDÀ |

Poesia, grip i propòsit per 2026

Llibre de poesia.

Llibre de poesia. / Freepik

La poesia i jo sempre hem mantingut una relació cordial, però distant. Com aquells veïns que saludes a l’escala, però amb qui mai no acabes de compartir ascensor. Em considero un lector actiu —llegeixo molt, per feina i per vici—, però quan arriben els versos sovint m’hi topo amb una barrera invisible, feta de pressa, d’hàbits i d’una confiança excessiva en la prosa útil.

No és que la poesia em faci por, però sí que demana una disponibilitat que el dia a dia no sempre permet. O potser soc jo qui no se la concedeix. Les novel·les avancen, les cròniques expliquen, les biografies ordenen vides. Els poemes, en canvi, s’aturen. I jo els deixo per a quan tingui temps, aquest futur ideal on tots serem més savis i menys cansats.

Un poeta i amic, Carles Duarte, m’ha convidat a enamorar-me dels versos. Com qui et suggereix que deixis de mirar el mar i t’hi llancis, encara que l’aigua sigui freda. Per acabar-ho d’adobar, una grip m’ha impedit retrobar-me amb Josep Pedrals, poeta i rapsode, presentant Juga, juïga a Aigua de Vilajuïga. El veus recitar i aquella pàgina que a casa feia mandra, a l’escenari respira millor que tu.

En una part de la societat més pràctica, obsessionada amb l’eficiència i el retorn immediat, la poesia és percebuda com una activitat ornamental. I, tanmateix, és just aquesta aparent inutilitat la que sacseja la manera de mirar.

Propòsit modest per al 2026: fer cas a Duarte i concedir a la poesia el temps que exigim a allò que pretenem estimar. Qui sap si, en lloc d’un punt feble, no serà precisament la poesia la clau per entendre’ns millor a nosaltres mateixos i al món que ens envolta.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luis Milla: “Hisenda em va fer una inspecció quan me’n vaig anar del Barça al Madrid”
  2. El Ministeri de Transports licita les obres per duplicar la variant de Figueres per 118,3 milions d'euros
  3. L’Ajuntament de Figueres formalitza la compra per ampliar el Museu del Joguet
  4. Detenen un home a Figueres per haver comès sis robatoris amb força a Vilafant mentre els residents dormien
  5. El viatge de dos catalans per Amèrica i Nova Zelanda: 'Quan marxes a viure amb només una bici, ja et mentalitzes que hi haurà dies dolents
  6. La Casa Natal Salvador Dalí, el Teatre-Museu Dalí i el Museu del Joguet de Figueres obriran gratuïtament el dia de Reis
  7. Troben una tortuga mossegadora al port de Portbou
  8. Aquestes són les 25 empreses que més facturen a l'Alt Empordà

VÍDEO | Sis ferits en un incendi en un pis de Figueres

MULTIMÈDIA | Per què passarà a la història el 2025? Aquestes són les notícies més destacades de l'any a Catalunya, Espanya i el món

MULTIMÈDIA | Per què passarà a la història el 2025? Aquestes són les notícies més destacades de l'any a Catalunya, Espanya i el món

De la sequera a la dermatosi nodular: aquestes són les notícies més destacades del 2025 a l'Alt Empordà

De la sequera a la dermatosi nodular: aquestes són les notícies més destacades del 2025 a l'Alt Empordà

Defuncions del 31 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

Defuncions del 31 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

L'empresari de l'Empordà que s'ha proposat millorar l'alimentació dels gossos

L'empresari de l'Empordà que s'ha proposat millorar l'alimentació dels gossos

Poesia, grip i propòsit per 2026

Poesia, grip i propòsit per 2026

La fotògrafa Emma Alcalá connecta, a través del flamenc, el món terrenal i el dels somnis

La fotògrafa Emma Alcalá connecta, a través del flamenc, el món terrenal i el dels somnis

La reparació d'electrodomèstics a Figueres perd un dels darrers referents: Tele-Eras sintonitza l'adeu-siau

La reparació d'electrodomèstics a Figueres perd un dels darrers referents: Tele-Eras sintonitza l'adeu-siau
Tracking Pixel Contents