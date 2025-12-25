Opinió
De cuineres i estrelles Michelin
La relació entre la dona i la cuina ha estat durant dècades vinculada a un rol malentès
He estat un espectador privilegiat en un curs d’un popular robot de cuina a Garrigàs, envoltat majoritàriament de dones. Mans expertes barrejaven ingredients, mirades còmplices es creuaven i l’aire s’impregnava d’aromes que evocaven casa i tradició. L’escena contrastava amb aquelles gales Michelin que sovint reproduïm als mitjans, molt més poblades de cares masculines i jaquetes amb estrelles brodades. Dos mons que conviuen, però que sovint semblen situats en extrems oposats.
La relació entre la dona i la cuina ha estat durant dècades vinculada a un rol malentès. Allò que a casa es donava per fet i quedava invisibilitzat, fora del fogó familiar es convertia en prestigi i reconeixement públic. A Garrigàs, en canvi, no hi havia impostura ni escenografia: només ofici, coneixement i memòria compartida.
"Aquestes festes, mentre compartim taula i brindem, recordem que abans de les estrelles hi ha hagut llars i abans dels xefs, cuineres"
La cuina que alimenta cossos i ànimes ha estat sostinguda històricament per dones. Sense escenaris ni premis, han mantingut viva la gastronomia com a columna vertebral de la vida quotidiana, transmetent receptes i criteri amb discreció. Els homes hi arriben per camins diversos —afició, professió, curiositat—; elles, des de la responsabilitat i la continuïtat.
Que aquest curs es visqués en ple Nadal no és menor. Les festes ens recorden que la cuina és punt de trobada, llenguatge compartit i refugi. El robot de cuina era gairebé una excusa; el que realment s’hi coïa era la celebració d’una memòria que mereix reconeixement.
Aquestes festes, mentre compartim taula i brindem, recordem que abans de les estrelles hi ha hagut llars i abans dels xefs, cuineres. Cuinar continua sent un gest de vida, un acte que nodreix el cos i l’ànima.
- Només vull ser tractat com una persona': dos anys sense llar i vuit mesos esperant l'empadronament social a Figueres
- “La mitologia catalana no té res a envejar a cap altra i sovint ho oblidem”
- Figueres perd l'empresari Fèlix Jaume, soci número 1 de la Unió i el Cercle Sport
- Figueres de nit: les vides invisibles que lluiten contra el fred i l’oblit
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
- Peix fresc i sostenible del Cap de Creus directament a casa: una aposta per la pesca local en temps de crisi
- La soledat no desitjada per Nadal: “M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú”
- La mala maror del ple de Figueres dedicat a la crisi comercial ha «retardat» el monogràfic sobre habitatge