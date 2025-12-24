Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quan la política trenca la sobretaula

Una taula parada pel sopar de Nadal

Una taula parada pel sopar de Nadal

Cada Nadal, milers de famílies repeteixen un ritual que va molt més enllà de la gastronomia. La taula es converteix en un espai de retrobament intergeneracional, de records compartits i d’afectes que resisteixen el pas del temps. Tanmateix, des de fa alguns anys, aquest espai s’ha vist alterat per un fenomen cada vegada més habitual: l’autocensura política.

Diversos estudis situen entre un 12% i un 14% el nombre de persones que evita conscientment parlar de política durant els àpats de Nadal per por al conflicte. No és una xifra anecdòtica. És un indicador clar d’un fenomen més profund: la pèrdua de confiança en la conversa pública, fins i tot en els entorns més íntims.

No es tracta només de prudència o bona educació. Es tracta de la sensació estesa que una opinió política ja no s’interpreta com una idea, sinó com una identitat tancada. Que discrepar pot entendre’s com un atac. Que una conversa pot derivar fàcilment en un enfrontament personal. Davant d’aquest risc, el silenci s’imposa com a mecanisme d’autoprotecció.

La paradoxa és evident. La política, que hauria de servir per ordenar la convivència i millorar la vida col·lectiva, ha acabat convertint-se en un factor de tensió social. Quan una societat deixa de parlar amb naturalitat d’allò que l’afecta, la seva qualitat democràtica se’n ressent. I quan aquest silenci arriba a la taula familiar, el problema deixa de ser abstracte.

En moltes llars, la consigna tàcita és clara: millor no parlar de política. No per desinterès, sinó per saturació. Perquè el debat públic s’ha carregat d’un to excessivament emocional, identitari i polaritzat. Perquè ja no s’intercanvien arguments, sinó posicionaments. I quan la política es transforma en una declaració de bàndol, el diàleg deixa de ser possible.

Aquest fenomen no neix en l’àmbit familiar. S’alimenta del clima general, del llenguatge polític dominant i d’una comunicació pública basada en la confrontació constant. Les xarxes socials han amplificat aquest efecte, simplificant debats complexos i reforçant posicions rígides. Aquest clima acaba traslladant-se, inevitablement, a la vida quotidiana.

Quan la política trenca la sobretaula

Quan la política trenca la sobretaula

