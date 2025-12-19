Opinió
Marsella: mirall i avís per a l'Empordà?
Barris marginals on la droga és el modus vivendi de molts dels joves i la policia gairebé no hi posa un peu, guerres entre bandes amb armes de foc, corrupció entre els polítics i les forces de seguretat per mirar cap a una altra, morts i moltes famílies trencades. És el guió d’una sèrie de Netflix? No, és Marsella. A poc més de tres hores amb cotxe de la frontera de la Jonquera. La vinculació entre Marsella, drogues i crim organitzat no és cap novetat. Realment se n’han fet sèries, com l’esplèndida Marseille, amb Gérard Depardieu fent d’alcalde, però, ara, la situació està realment encesa. El mateix Emmanuel Macron s’ha desplaçat a la ciutat i, conjuntament amb el ministre de l’interior, s’ha reunit diversos cops amb fiscals i caps policials marsellesos. Per què? Doncs per no acabar de perdre, del tot, el control sobre la segona ciutat de França on, amb les drogues com a motor econòmic, el crim organitzat es permet salvatjades com matar a trets el germà petit d’un activista local.
Amine Kessaci té només 22 anys i en fa uns quants que va amb escorta per Marsella. El seu pecat? Oposar-se al crim organitzat, escriure un llibre - Marseille, essuie tes larmes. Vivre et mourir en terre de narcotrafic - on parla de tot el que suposa créixer en barris marcats pel narcotràfic i fundar una associació per ajudar les famílies que han perdut els seus fills en aquesta guerra sense declarar. Aquí, en aquest costat de la frontera, encara estem lluny de la violència de Marsella. Però, segurament, menys del que ens pensem. Cada dia llegim notícies sobre desmantellaments de plantacions de marihuana, de decomisos de cocaïna prop de la frontera i, més esporàdicament, de revenges i tirotejos entre grups de narcotraficants. Una pallissa a un petit camell de Figueres, un tiroteig en un polígon de Riudellots de la Selva... En els dos casos, les investigacions apuntaven en direcció nord. Més enllà de la frontera. El que passa a Marsella pot acabar sent un mirall del que podria passar aquí en un futur amb les drogues i, sobretot, amb els diners de les drogues.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest famós actor nord-americà ha comprat una casa a l'Empordà i se l'ha endut a Califòrnia
- VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
- L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
- L'emblemàtica pizzeria El Setrill d'Or de Figueres s'acomiada després de 50 anys
- Les obres del nou auditori de Castelló d'Empúries posen al descobert una joia arquitectònica amagada
- Andorra 'persegueix' l'empordanès Maverick Viñales i Joan Laporta
- Mor Joaquim Torrent, exalcalde de Sant Climent Sescebes i històric penyista del Barça a l'Alt Empordà
- Una sèrie d'èxit a Netflix amb un protagonista marcat per la infantesa al Port de la Selva