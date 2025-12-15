Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Marc Verdaguer

Marc Verdaguer

Figueres

Dalí, a Figueres, a l'Empordà i al món

Salvador Dalí.

Salvador Dalí. / Fundació Gala-Salvador Dalí

Estudiar Salvador Dalí i estudiar allò que motivava Dalí. A Figueres, a l’Empordà, a Barcelona i a tot el món. Lluny de les batalles de campanar. De debatre si el llegat del geni aporta més o menys (econòmicament) a la ciutat. Si creixen o s’estanquen els visitants del Teatre-Museu, si la Casa Natal té més o menys ocupació... La Fundació Gala-Salvador Dalí marca un camí que ja va dibuixar el mateix artista. Actuar amb vocació internacional. Quan més ben estudiat, més conegut i valorat sigui tot l’univers Dalí, de les seves obres al seu pensament, millor per al seu llegat. I, al mateix temps, millor per a la ciutat i la terra que el va veure néixer.

En pocs dies de diferència, la Fundació Gala-Salvador Dalí ha presentat dues iniciatives diferents. Diferents, però connectades entre si. Una, a Figueres. L’altra, a Barcelona. Però, les dues, amb Salvador Dalí al centre. A Figueres, la fundació ha posat en marxa el Dalí Fellowship Programme, un nou programa internacional de beques que portarà a la ciutat investigadors per, amb estades de sis mesos, estudiar la figura del geni surrealista just allà, en la seva darrera gran obra: el Teatre-Museu. A Barcelona, la fundació ha engegat Platform Dalí, una col·laboració amb cinc grans grups de recerca –Barcelona Supercomputing Center, l’Institut de Ciències Fotòniques, l’Institut de Ciències del Mar, l’Institut de Física d’Altes Energies i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona– per endinsar-se dins d’una de les grans dèries de Salvador Dalí: la relació entre art i ciència. "Els esdeveniments científics són l’única guia constant de la meva imaginació", va dir Dalí.

TEMES

