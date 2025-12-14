Opinió
"A la sessió del programa Orienta de Figueres, la majoria d'assistents eren immigrants i es va deixar de banda el català"
Una carta de Joan Gratacós, de Figueres
El dia 8 de desembre vaig assistir a una sessió als Caputxins de Figueres sobre el programa Orienta per trobar feina en què la majoria de les persones eren persones immigrades. No em va semblar bé que la persona que portava l'acte deixés de banda el català. Penso que si vius a Figueres i vols treballar has de, com a mínim, entendre'l i no condicionar la sessió de manera que es parli castellà.
Dit això, la persona que menava l'acte semblava que volia fer el canvi insistint a preguntar si no entenien el català. A parer meu, seguir aquest protocol té com a conseqüència que aquestes persones pensin que el català no cal aprendre'l, que ja els parlaran en castellà. Cal considerar que a Figueres l'ús del català està sota mínims històrics i fent aquestes polítiques i incorporant nova població al castellà és mortal per a la supervivència del català.
L'Ajuntament de Figueres no fa gaire va subscriure les propostes de la Catalana d'Estiu per promocionar el català i penso que amb aquestes actuacions el que fa és residualitzar-lo i enterrar-lo. La llengua vehicular ha de ser el català si volem que perduri. Ara bé, si les directrius de Madrid i del Govern de la Generalitat són aquestes, estem perduts. És una manera indirecta de minoritzar ràpidament la llengua catalana.
