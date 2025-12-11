Opinió
"En Daco no és només una de les persones més generoses i eficients que he conegut, sinó que també té una qualitat humana indescriptible"
Parlem de funcionaris!
Una carta de Mireia Esteve Xifra, gerent del GALP Costa Brava
Enmig del soroll habitual sobre burocràcia i tràmits interminables, sovint oblidem que dins l’Administració també hi ha professionals amb una gran vocació de servei públic. Funcionaris que, lluny dels tòpics, exerceixen la seva feina amb rigor, empatia i un compromís sincer amb l’atenció a la ciutadania.
Recentment, he tingut l’oportunitat de viure una experiència que ho confirma i va encara més enllà. Fa més de tres anys que vaig començar a col·laborar amb una associació i la meva feina m’ha portat a col·laborar amb una persona dels serveis Territorials de Girona, que s’ha convertit en un company de feina pel contacte constant que hem mantingut.
En Josep Maria Dacosta, en Daco, no només és una de les persones més generoses i eficients que he conegut, sinó que té una qualitat humana indescriptible. El seu lema és tractar els altres com voldrien que tractessin a un mateix. La seva capacitat de treball i creativitat són sorprenents. Voldria, amb aquest escrit, agrair la seva professionalitat i vocació; per mi ha estat un GRAN mestre.
Aquest tipus d’atenció ens recorda que el sector públic és una suma de persones. I moltes d’elles treballen per fer que les institucions siguin més properes, eficients i humanes. Crec que és just reconèixer-ho i posar-ho en valor, perquè també formen part dels pilars que sostenen la confiança en les administracions.
