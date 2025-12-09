Opinió
Ens calen més immigrants?
"Les empreses necessitem la immigració com l’aire per respirar i l’aigua que bevem". La frase és del president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, la setmana passada a Madrid, en la presentació de l’informe La España de los 50 millones de habitantes. Aquí estem, en una gran contradicció. Mentre a Catalunya els votants marxen en massa dels grans partits tradicionals per abraçar idees que expliquen tots els nostres mals per l’excés d’immigració, el món econòmic diu que necessitem més immigrants dels mateixos que la ultradreta creu que hauríem d’expulsar del país. Ho diu Foment, és a dir, l'empresariat català de tota la vida; ho raonen els estudiosos, com el catedràtic d’economia Josep Oliver —"Si volem créixer, necessitem més immigració"—; i ho posen en pràctica infinitat de negocis turístics a l’Empordà que, per la seva elevada estacionalitat, necessiten molta mà d’obra a l’estiu. I no, ja no n’hi ha prou amb estudiants.
No és només el turisme i els serveis. Són les grans càrnies, les multinacionals de logística, l’agricultura, les cures de les persones grans... La necessitat de més i més treballadors per mantenir en funcionament la roda de l’economia i el creixement constant, imprescindible per poder pagar pensions i sanitat pública per a una població autòctona cada cop més envellida, converteix la immigració en una realitat que no desapareixerà.
Què fem? Fem cas a la ultradreta i expulsem tots els immigrants que no ens agraden? Fem cas als qui demanen decréixer i produir/consumir menys? I, si fem qualsevol de les dues coses, com paguem les pensions? És una roda que no pot parar de girar. El problema és que ningú sap fins on continuarà girant. Fins que a Figueres visquin 60.000 persones? Fins a 10 milions a Catalunya?
