Opinió
El Far d’Amazon (no d’Empordà)
El Govern de la Generalitat aprova el Pla Territorial per a les Energies Renovables (PLATER), amb el qual es vol posar fi al retard en la implementació d'aquestes a Catalunya
Per fi s’ha aprovat, ja era hora, el Pla Territorial per a la Implantació de les Energies Renovables, més conegut com a PLATER. Després que l’anterior pla pel desplegament d’instal·lacions pel 2,5% del territori, previst al PROENCAT (Prospectiva Energètica de Catalunya pel 2050), quedés qüestionat, l’anterior quedés en simple paper mullat i l’anterior quedés entre hivernat i oblidat.
Aquesta és la història del retard i no només retard, també traves (totes les que vulgueu), boicots i col·lisió d’interessos creuats que s’han donat amb els lobbies fòssil i nuclear, i el «territori» (eufemisme dels col·lectius Nimby -no al costat de casa meva-, en alguns casos utilitzant les sigles d’universitats), que ara hauran d’acceptar aquest nou acord (l’1,2% del territori) i acabar amb el vergonyós i escandalós retard en implementació de les energies renovables a Catalunya, però sobretot a la demarcació de Girona i l’Alt Empordà, on estem a la cua de Catalunya, Espanya i Europa. Però que ara, pel retard, ens convertirem en àrea prioritària i no només pel menystingut potencial de vent i sol que tenim.
Per fi el Govern de la Generalitat (PSC) ha dit prou i amb ERC, Junts i Comuns (la majoria absoluta del Parlament), ha aprovat el desplegament, que s’haurà de concretar i endegar a principis de l’any vinent. No deixa de ser curiós que a localitats que estaven en contra del desplegament de les renovables com s’havia previst, posaven com a alternativa desenvolupar-les en l’àmbit local ocupant el 5% del territori del municipi. Passats els anys, ni el 5%, ni el 0,5%. No han fet res. I han seguit en contra del desplegament de les grans instal·lacions, sense fer res per fomentar les petites, a part les comunitats energètiques locals, de les que tant es vantaven també tirarien endavant. Han gastat tanta energia en estar en contra, que no han tingut temps per fer res a favor.
Per contrast, ara tindrem a l’Alt Empordà, allà on no hi hauria d’haver un macrocomplex logístic com Amazon, que està ajudant a saturar la nostra carretera a l’infern (l’AP-7) de camions, tràilers i furgonetes, accidents i morts, i on aquests mateixos col·lectius Nimby no veuen res, el primer molí de vent de la comarca (no parc eòlic), que abastarà l’empresa amb voluntat d’autosuficiència. Un gran molí de vent de 126 metres d’alçada, que s’instal·larà al ja saturat polígon Logis Empordà. Quina paradoxa, aviat veurem un molí de vent d’una multinacional nord-americana (un autèntic monopoli depredador del que molts depenen), i, en canvi, s’hauran vetat durant anys, de forma indirecta, les cooperatives energètiques catalanes i altres empreses verdes espanyoles. I després parlen de sobirania energètica.
