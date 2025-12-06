Opinió
Jordi Xargayó
El tren, als afores de Figueres
A Catalunya, sempre hi ha hagut unanimitats preocupants, una d’elles és la que es va produir el passat 29 d’octubre a la comissió de Territori i Habitatge del Parlament, quan PSC, Junts, PP i Vox van sumar els seus vots per rebutjar una proposta de resolució presentada per la CUP per aturar el trasllat de l’estació de tren de Figueres a Vilafant i apostar per un semi-soterrament del traçat actual (ERC es va abstenir). Això vol dir que tots els partits, llevat de la CUP, són partidaris de treure el tren del centre de la capital alt-empordanesa. Increïble.
L’Associació Promoció del Transport Públic ho ha qualificat d’«operació especulativa disfressada de millora». Desconec si darrere hi ha realment un projecte especulatiu (la retirada de les vies generaria una bossa de 90.000 m²), però sí que considero que treure el tren del centre és un immens error. Igual que l’estació de l’AVE. Segur que, en el seu moment, hi devia haver raons poderoses i criteris tècnics, o no, però mai vaig entendre que l’estació de l’alta velocitat s’instal·lés a l’oest quan la major part de la població alt-empordanesa (i la turística) resideix a l’est: Roses, Castelló d’Empúries/Empuriabrava, l’Escala, Llançà, i a prop del polígon de Vilamalla i el cinturó de ronda.
El passat 10 de setembre, en una intervenció al Congrés dels Diputats, el ministre de Transports i Mobilitat, Óscar Puente, va afirmar que les estacions fora del nucli urbà són un «rotund fracàs», i va citar Tarragona, Burgos, Segòvia, Cuenca, Requena i Villena. Segons Puente, algunes administracions allunyen les estacions per afavorir desenvolupaments urbanístics, com a «bàlsam de Ferabràs» per construir habitatges, encara que perjudiqui el propòsit fonamental d’una infraestructura ferroviària: la operativitat dels passatgers.
I, si no, mirin Suïssa, país líder en qualitat ferroviària segons The Boston Consulting Group: totes les estacions estan al bell mig del nucli urbà. Comparant-ho amb Berna, Zúric, Lausana, Lucerna, Thun, Interlaken, seria com tenir-les aquí al costat de la rambla de Girona o de Figueres. Les estacions centrals asseguren accessibilitat, concentració d’activitat i servei a tota la ciutat. Les perifèriques tenen una àrea d’influència reduïda.
A Figueres, però, prefereixen marxar a Vilafant, on ja hi ha l’estació de l’AVE, segons van signar al juliol l’Estat, la Generalitat i els ajuntaments. Encara s’ha de licitar el projecte, però ja es parla d’uns 200 milions d’euros, amb un túnel de 2 km sota el castell de Sant Ferran i un viaducte per salvar l’N-II desdoblada.
A veure: és inconcebible que encara hi hagi el pas a nivell de l’Avinguda Vilallonga, pel perill que suposa. Però, amb una inversió tan elevada, no es podria soterrar o semi-soterrar el pas actual i mantenir l’estació al centre? A Almeria, acabaran l’any vinent el soterrament de l’AVE i la línia convencional amb un túnel d’1,9 km per 187 milions.
A Torrelavega, soterraran 1,8 km de línia i construiran una nova estació per 139 milions.Cada ciutat és un món, sí, però veient aquestes inversions: no es podria estudiar a Figueres el soterrament?
És clar que, amb els tradicionals incompliments de l’Estat, ves a saber si algun dia veurem el trasllat del tren convencional a Vilafant.
