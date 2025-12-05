Opinió
Junts: entre Pedro Sánchez i Aliança Catalana
Malabarismes per compaginar l’agenda política dels que es mouen pels passadissos de Madrid amb el dia a dia dels alcaldes
A Junts li agradaria ser Convergència (o el PNB) i poder aprofitar la debilitat de Pedro Sánchez. El president del govern espanyol necessita els seus vots i, com s’hauria fet en els temps de Jordi Pujol o Xabier Arzalluz, això és terreny adobat per a la negociació en condicions favorables. Uns quants traspassos de competències per aquí, uns milions d’inversió per allà i una comissió bilateral sobre finançament i enllestit. Pedro Sánchez hauria guanyat més temps perquè la gent s’oblidés d’Àbalos i Cerdán; i Junts s’hauria reivindicat com "el gran negociador" que aconsegueix "resultats" per a Catalunya. Però, per desgràcia seva, Puigdemont no pot ser ni Pujol ni Arzalluz per culpa de les enquestes.
Uns sondejos, els demoscòpics i els de les converses de sobretaula, que dibuixen l’emprenyamenta postprocés de molts votants de Junts (i d’ERC i de la CUP) que ja no compren la història de "la puta i la Ramoneta". Uns votants que ara, embafats de traspassos de competències, han decidit que compraran un producte que està molt més de moda. És a dir, Sílvia Orriols, Aliança Catalana i deixar de parlar de comissions bilaterals per fer-ho d’immigrants, seguretat i solucions fàcils per a problemes complexos.
I aquí, què farà Junts? Fer de Convergència o convertir-se en uns imitadors, una mica més endreçats i ben presentats, d’Aliança Catalana?
No ho saben ni ells. I, segurament, acabaran fent una mica de les dues coses. Per un costat, i sense explicar-ho gaire alt, continuar parlant a Madrid, a Waterloo, o a on sigui, amb el PSOE per intentar treure rèdit de la necessitat de Sánchez. I, per l’altre costat, amb els alcaldes més amenaçats per la "moda de Ripoll" al capdavant, dir tant alt com sigui possible que estan molt enfadats i que no tenen res a negociar amb els socialistes. I aquí hi ha la nova versió de la "puta i la Ramoneta": els malabarismes per compaginar l’agenda política dels que es mouen pels passadissos de Madrid amb el dia a dia dels alcaldes que han de convèncer els seus veïns perquè no votin Aliança Catalana.
Subscriu-te per seguir llegint
- El personal del Consell Comarcal de l’Alt surt al carrer per reclamar millores laborals: “Estem cansades de paraules, volem fets!”
- Narcís Bardalet, forense: “Les primeres a veure Dalí embalsamat van ser unes putes”
- L'Ajuntament de Figueres desencalla el projecte de la nova residència de la Fundació Altem
- Figueres no haurà de tenir Zona de Baixes Emissions al gener gràcies a la millora de la qualitat de l'aire
- El Consell de Ministres aprova licitar les obres per duplicar la variant de Figueres per 98,8 milions d'euros
- Jordi Gonzalvo, entrenador de futbol: “La pressió del públic de Figueres en el camp del Far ajudava moltíssim a la Unió”
- Educació aprova l'allargament del conveni per a la construcció de l'Escola Carme Guasch de Figueres
- Aquests són els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà que tenen els sous més baixos