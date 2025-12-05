Opinió
30 anys navegant amb EMPORDÀ
Trenta anys després, malgrat reticències i compromisos, EMPORDÀ ja no és només aquella "finestra al món" del 1995. Avui és un canal referencial per seguir l’actualitat de la comarca, i reflectir les seves transformacions
Poques coses m’emocionen tant com quan algú m’avisa que, en un llibre, una tesi o un estudi, EMPORDÀ hi apareix com una capçalera pionera a Internet. Cada vegada, recordo que, sense ser-ne del tot conscients, vam formar part d’un moment fundacional del periodisme digital, al costat de les primeres grans capçaleres que van fer el salt a la xarxa.
El 5 de desembre de 1995, ens estrenàvem a Internet amb un nom molt d’aquella època: Empordà en línia. Va ser un projecte compartit amb Intercom Serveis Informàtics, fruit de llargues converses amb Dídac Lee i Jorge Montoro, i del disseny gràfic d’un jove Àlex Gifreu. Durant la presentació vam defensar que Internet no seria un luxe ni una moda passatgera. Encara recordo la mirada incrèdula d’algun polític —per cert, encara en actiu— quan vam dir que aquell procés seria imparable.
Teníem tanta fe en el que venia que fins i tot vam començar un directori de particulars, empreses i institucions: un protocercador casolà, quan Google encara trigaria tres anys a néixer. Tampoc existien Facebook ni Twitter, i els telèfons intel·ligents eren poc més que un projecte. I tot això, paradoxalment, quan EMPORDÀ no va tenir connexió pròpia fins molts mesos més tard: escrivia el codi des de casa i l’enviava amb un mòdem que feia més soroll que servei.
Trenta anys després, malgrat reticències i compromisos, EMPORDÀ ja no és només aquella "finestra al món" del 1995. Avui és un canal referencial per seguir l’actualitat de la comarca, i reflectir les seves transformacions. Celebrar 30 anys és la prova que aquella intuïció —una mica temerària— va ser del tot encertada. Felicitem-nos!
Carles Ayats és gerent de l'EMPORDÀ i periodista.
