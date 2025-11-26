Opinió
El sabor del mar
Una carta d'Enric Bach
______________
Des que la Sílvia va tenir clar que es dedicaria a la cuina, va saber que faria el mateix que el seu avi, en Juan, fundador d’un dels hotels més importants de la Costa Brava. Aquell home era un adolescent de la postguerra quan va començar a treballar en una cuina per no passar gana. En Juan es va posar al davant de l’hotel el 1960 i el va fer créixer al peu de l'N-II.
En el seu pas per Figueres, algunes de les grans figures, com el pintor Salvador Dalí, tenien taula reservada a l’hotel. En Juan, cada vegada, estava creant nous plats per al gaudi de més públic. La història del meu avi té la narrativa d’un heroi de la cuina.
Jo vaig estudiar economia i, cap als 20 anys, vaig veure que volia ser com el meu avi. La cuina de les dones cada vegada té més força, ja que hi ha diverses dones que han aconseguit estrelles Michelin.
Des de sempre les dones han estat bones cuineres, pensa la Sílvia, que la passió per la cuina es transmet per línia paterna. Tanmateix, molts dels il·lustres restaurants tenen una dona cuinera. A Catalunya es compta amb pioneres molt importants, amb moltes estrelles Michelin i una llarga i reconeguda trajectòria vinculada a la cuina marinera i a la tradició empordanesa.
Als restaurants i hotels de la Costa Brava es pot menjar molt bé, amb sabor de mar i transformant els productes de proximitat en excel·lents plats que combinen les arrels i la creativitat, oferint una experiència única a cada comensal. La filosofia és donar sempre una excel·lent matèria primera i una bona cuina marinera empordanesa, respectant en tot moment el producte, ja que volem difondre el nostre territori i els nostres productes, i que quan la gent s’assegui a les nostres taules detecti i sent que està vivint una experiència gastronòmica de la Costa Brava.
Hem de tenir una relació amb els sabors mariners, que són un tret distintiu d’aquesta terra. Crec que la millor manera de trobar l’equilibri és utilitzant el sentit comú. Abans es feien plats més innovadors; ara apostem per una cuina més tradicional i més identificada, procurant que tots els nostres productes estiguin reflectits a la nostra taula.
És el desig que la gent marxi contenta al màxim i que, sobretot, torni. Volem que la gent estigui ben atesa i ben tractada; això és el que ens motiva dia rere dia…
