Opinió
Figueres, trens i delinqüència
L'actual govern de la Generalitat vol acabar amb la fama de Barcelona com una de les capitals més insegures d'Europa, marcada per la gran quantitat de furts, robatoris i petits delictes comesos per multireincidents, sobretot contra turistes. La pressió policial ha crescut molt a l'àrea urbana amb operatius com el pla Kanpai, desplegat el passat divendres. El balanç d'una sola nit és revelador: 72 detinguts (que acumulaven 577 antecedents), 147 denúncies per possessió de drogues o armes i 32 intervencions en bars per irregularitats diverses. L'operació va mobilitzar 800 agents en una actuació que, segons els Mossos, es va fer a "Barcelona i l'àrea metropolitana".
Concretament, als municipis de Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Figueres, l'Aeroport de Barcelona i el Metro. Figueres? Sí. Per què? Perquè fa falta.
No és cap secret. Ho va dir la mateixa consellera Parlón fa uns mesos: la creixent pressió policial contra la multireincidència a Barcelona està "expulsant" els delinqüents cap a fora de l'àrea urbana. I on els és més fàcil anar? Doncs a les línies R1 i R11 de Rodalies per pujar cap a l'Empordà i acostar-se a la frontera en un transport còmode, ràpid, "de facto" gratuït, i amb una pressió policial escassa, ja que a la majoria d'estacions de la línia no hi ha barreres ni torns d'entrada. Començant per la mateixa estació de Figueres.
La situació geogràfica de la ciutat hi ajuda: a poca distància de la frontera, a tocar d'una de les presons més importants del país i connectada per un tren d'accés pràcticament lliure tant cap a Barcelona (passant per les poblacions de la costa del Maresme) com cap a França (passant per Llançà i Portbou). Tot plegat fa de l'Empordà l'alternativa ideal per als multireincidents que els Mossos treuen de Barcelona.
