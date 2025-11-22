Opinió
Roses: ciutat, vila o poble? Que cadascú digui la seva
L'alcalde Josep Maria Martínez es posiciona públicament sobre la seva denominació
Quan era petit, a casa escoltàvem les notícies a Ràdio Popular de Figueres. Un dels seus corresponsals era l’Enric Badosa Martimort. També ho va ser durant molts anys d’aquest EMPORDÀ que teniu entre les mans. Recordo que feia servir quasi sempre l’expressió «vila de Roses» i, de tant en tant, s’hi referia com a «poble». Ens va deixar el 1993. En tinc un gran record d’ell i més enllà de la travessia de natació que ha portat el seu nom, encara hi ha pendent l’homenatge que l’Ajuntament va prometre.
Ha plogut molt des d’aleshores, han passat llevantades i grans calorades, les cotorres s’han multiplicat, el turisme està més afrancesat que mai i a la llotja de pesca, que ell tant estimava i havia convertit en l’escenari dels seus comunicats periodístics, té més formigó que peix.
Més de vint mil habitants
Tant han canviat les coses, que avui el relat ha girat cap a una pregunta gens banal: Roses és una ciutat? Segons l’Idescat, el municipi va tancar el 2024 amb 20.255 habitants. No tinc resposta per a la pregunta que faig, però reflexiono al respecte. Recentment, vaig estar a Solsona, un lloc per anar-hi. Em va semblar un poble gran, endreçat i acollidor. Amb només 9.393 habitants (Idescat, 2024), és capital de comarca, el Solsonès, cap del seu partit judicial i de la diòcesi episcopal. Prou raons per ser considerada ciutat.
A l’Empordà, entre l’Alt i el Baix, la Ciutat és Figueres. Altres localitats poden ser-ho. I Roses? Doncs ja hi ha qui predica amb l’exemple en actes oficials. Posem per cas, l’alcalde. Amb motiu de la festa pel 90è aniversari de l’Hotel Terraza, Josep Maria Martínez va esmentar-ho en diverses ocasions. Per a ell, la trajectòria de l’empresa de la família Gotanegra «és tot un orgull per a la Ciutat». Un debat gens menor aquest, i que heu de resoldre des de Roses estant. Poble, vila o ciutat, Roses és Roses.
