Opinió
La pesca de lluç al Golf de Lleó surt del nivell crític: exigim 180 dies de pesca
El sector reclama que Brussel·les actualitzi la gestió i que les retallades es basin en dades reals i no en diagnòstics desfasats
Els darrers informes del Comitè Científic, Tècnic i Econòmic de Pesca de la Unió Europea (STECF) confirmen que la biomassa de lluç al Golf de Lleó ha superat el llindar biològic d’emergència (Blim) i es troba, per primera vegada en molts anys, en fase de reconstrucció. El recurs abandona així la zona de màxim risc en què havia estat atrapada durant més d’una dècada.
Els científics atribueixen aquesta millora a la reducció de l’esforç pesquer, a la millora de la selectivitat de les arts i a un augment del reclutament, factors que han incrementat la presència d’exemplars madurs i han reduït la mortalitat per pesca. “No parlem d’un estoc plenament recuperat, però sí d’una millora clara respecte fa cinc anys”, indiquen les fonts tècniques.
Tot i aquest avenç, la flota mediterrània continua sotmesa al règim de restriccions més dur de tota la UE, dissenyat per a un escenari de col·lapse que ja no reflecteix la realitat científica actual. El sector reclama que Brussel·les actualitzi la gestió i que les retallades es basin en dades reals i no en diagnòstics desfasats.
“Els pescadors han complert, el mar respon i la ciència ho confirma. Ara la política ha de respondre també.”
I ara li toca el torn als nostres representants polítics a Brussel·les:
Exigim, com a mínim, equiparar-nos als 180 dies de pesca que tenen els nostres veïns de França. Els nostres representants han de servir al poble, no servir-se del poble.
