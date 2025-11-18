Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Marc Verdaguer

Pere Miquel Estela

Fa dues setmanes, en una entrevista a l’EMPORDÀ, l’exconseller i exalcalde de Figueres, Santi Vila, assegurava que "aquesta ciutat ha estat injusta, en general, amb la família Miquel" i ho rematava amb un contundent "totes les ciutats mitjanes de Catalunya es barallarien per tenir una família així".

Les paraules de Vila coincideixen en el temps amb la celebració del centenari de Transgourmet Ibèrica, l’empresa més gran per volum de facturació de les comarques gironines i un referent a escala estatal en el camp de la distribució alimentària. Una companyia, Transgourmet Ibèrica, que és l’hereva de Miquel Alimentació, la marca que van fer gran els germans Ramon, Amadeu i Josep Miquel a partir d’un projecte original del seu pare. La idea que havia tingut Pere Miquel Estela, quan el 1925 va muntar un negoci de venda a l’engròs de fruita i verdura a la ciutat de Figueres.

El passat dijous, en la gala de cloenda del centenari de Transgourmet Ibèrica al MNAC de Barcelona, l’actual director general de la companyia, Lluís Labairu, va destacar el paper de la família Miquel en el trajecte fins a arribar a aquests cent anys. Des de la idea inicial de Pere Miquel Estela -"poc podia imaginar fins on arribaria el seu projecte"- fins a decisions dels seus fills com la posada en marxa del primer Cash&Carry de l’Estat l’any 1970, el Gros Mercat de Figueres, o la compra de les 29 plataformes de distribució de Carrefour l’any 2006. Ara, després de dues vendes en només sis anys, primer per part de la família al grup de capital xinès Bright Food, i després d’aquests a la cooperativa suïssa Coop, la companyia ja no està en mans dels Miquel. Però la idea original de Pere Miquel Estela sempre hi serà.

