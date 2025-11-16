Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

Cartes dels lectors

“Només 7 dels 17 regidors de Roses presenten declaracions de béns, i no estan actualitzades”

Una carta de Joan Ribas Arboledas, de Roses

______________

El ple de Roses, en una foto d'arxiu.

El ple de Roses, en una foto d'arxiu. / Ajuntament de Roses

No hi ha dubte de la importància d’emplenar la declaració de béns i la seva modificació/manteniment/actualització al llarg del període per mostrar que no existeix enriquiment gràcies al càrrec que s’ocupa. La normativa és clara i tots els càrrecs públics i el personal directiu estan obligats a respectar-la.

No és aquest el cas de l'Ajuntament de Roses, almenys pel que respecta als càrrecs polítics. Una gran part d’ells no tenen res a declarar en la majoria dels epígrafs del document que signen. El més trist és que aquest és un dèficit aplicable a molts altres ajuntaments de Catalunya.

És evident que no es tracta de jerarquitzar si uns regidors són més o menys rics que uns altres. El que importa és constatar que entre l’entrada i la sortida del càrrec no existeix un enriquiment anormalment alt. És per això que la declaració d’interessos s’actualitza anualment, cosa que tampoc succeeix en el nostre cas local. Vegem:

  • Entre els 17 regidors de l’ajuntament, només 7 mostren una declaració de la renda o de societats, encara que ni tan sols s’actualitzen des de 2022. Dos d’ells lliuren dades de 2021. No podem saber de què viuen els altres.
  • Només 3 dels regidors declaren alguna dada sobre l’habitatge: si estan de lloguer o tenen habitatge propi. I, per descomptat, res es diu sobre el % de propietat o el valor cadastral o de mercat. Tristament, els qui més s’acosten als requisits són de l’oposició.
  • On es produeix una mica més d’informació és en l’apartat dels vehicles. 11 d’ells tenen cotxe o moto, encara que es troba a faltar l’any del vehicle o el valor de mercat.
  • Els 17 regidors tenen comptes corrents i alguns un dipòsit bancari o pla de pensions. Alguns detallen si el compte és o no compartit, però en cap cas es mostra el saldo bancari. Només 1 regidor de l’oposició compleix aquest requisit.

Com a conclusió, el consistori considera que la declaració de béns és una foto/document sense cap valor que s’emplena amb tota la desídia del món, ja que ningú no la revisarà. Així doncs, per a què actualitzar-la?

Si us plau, senyores i senyors regidors, respectin la llei i a vostès mateixos.

