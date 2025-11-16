Opinió
“Només 7 dels 17 regidors de Roses presenten declaracions de béns, i no estan actualitzades”
Una carta de Joan Ribas Arboledas, de Roses
______________
Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho
No hi ha dubte de la importància d’emplenar la declaració de béns i la seva modificació/manteniment/actualització al llarg del període per mostrar que no existeix enriquiment gràcies al càrrec que s’ocupa. La normativa és clara i tots els càrrecs públics i el personal directiu estan obligats a respectar-la.
No és aquest el cas de l'Ajuntament de Roses, almenys pel que respecta als càrrecs polítics. Una gran part d’ells no tenen res a declarar en la majoria dels epígrafs del document que signen. El més trist és que aquest és un dèficit aplicable a molts altres ajuntaments de Catalunya.
És evident que no es tracta de jerarquitzar si uns regidors són més o menys rics que uns altres. El que importa és constatar que entre l’entrada i la sortida del càrrec no existeix un enriquiment anormalment alt. És per això que la declaració d’interessos s’actualitza anualment, cosa que tampoc succeeix en el nostre cas local. Vegem:
- Entre els 17 regidors de l’ajuntament, només 7 mostren una declaració de la renda o de societats, encara que ni tan sols s’actualitzen des de 2022. Dos d’ells lliuren dades de 2021. No podem saber de què viuen els altres.
- Només 3 dels regidors declaren alguna dada sobre l’habitatge: si estan de lloguer o tenen habitatge propi. I, per descomptat, res es diu sobre el % de propietat o el valor cadastral o de mercat. Tristament, els qui més s’acosten als requisits són de l’oposició.
- On es produeix una mica més d’informació és en l’apartat dels vehicles. 11 d’ells tenen cotxe o moto, encara que es troba a faltar l’any del vehicle o el valor de mercat.
- Els 17 regidors tenen comptes corrents i alguns un dipòsit bancari o pla de pensions. Alguns detallen si el compte és o no compartit, però en cap cas es mostra el saldo bancari. Només 1 regidor de l’oposició compleix aquest requisit.
Com a conclusió, el consistori considera que la declaració de béns és una foto/document sense cap valor que s’emplena amb tota la desídia del món, ja que ningú no la revisarà. Així doncs, per a què actualitzar-la?
Si us plau, senyores i senyors regidors, respectin la llei i a vostès mateixos.
- “Una decisió equivocada em va portar el millor de la vida, la meva filla”
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 15 i 16 de novembre a l'Alt Empordà
- Un any després del segrest del gos Lucky a Navata, la família espera respostes: 'Res compensarà el dolor
- Desallotgen un ocupa d'un habitatge de Figueres després de dos anys
- Josep Maria Martorell, propietari de Quermançó: “En una empresa, l’amo té el risc, l’èxit és de l’equip”
- Trenta anys de la reintroducció de la primera llúdriga a l'Alt Empordà, l'inici de l'estesa a bona part de Catalunya
- Gent gran a l' que planta cara a la soledat no desitjada: 'La televisió era la meva única companyia
- Un conductor s'accidenta al carrer Nou de Figueres i deixa sense llum el sector