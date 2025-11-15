Opinió
El "Pení" de Menorca
S’Enclusa, com en el cas del Pení, també va tenir dues grans antenes parabòliques
Mai és tard per aprendre una cosa nova. Doncs això és el que vaig tenir l'oportunitat de comprovar a Menorca recentment, quan de fet ja hi he estat unes quantes vegades. Una d’elles a més molt intensa, atesa la recerca que vaig començar a fer l’any 2012 i que em va portar a publicar el llibre Espais Blaus de la Mediterrània.
Doncs bé, una sèrie de coincidències em van portar a descobrir (tot i abandonada) la que va ser una de les bases militars nord-americanes més importants i coetànies amb el nostre «Pení» entre Roses i Cadaqués (la coneguda base avui EVA núm. 4). Fruit també del tractat hispanoamericà de 1953, també va començar a operar el 1960. Ubicada, com no podia ser d’altra manera al cim d’una muntanya, baixa en aquest cas, ben propera a la localitat de Ferreries, en un indret anomenat S’Enclusa. Encara podem ubicar el seu emplaçament a quilòmetres, per l’enorme i rodó dipòsit verd caqui que abastia la Base.
"Un matís i diferència important amb el Pení, és que aquesta base va ser estrictament nord-americana, no com el Pení, que va ser d’utilització conjunta hispanoamericana i després espanyola"
La diferència amb la base del Pení és que S’Enclusa va estar operativa 30 anys, per posteriorment ser abandonada totalment. Les funcions i escomeses de vigilància segur que van ser assumides per la base del Pení, que en aquella època estava connectada a S’Enclusa, Sóller (Mallorca), etc., i als dispositius de l’OTAN. Avui la sala d’operacions, on des del Pení, es treballava amb l’OTAN està tancada, però encara visible, dins la part operativa militar que encara perdura de vigilància electrònica, avui digital, al cim dels Simonets (la part superior del Pení).
S’Enclusa, com en el cas del Pení, també va tenir dues grans antenes parabòliques, però sense protecció (les boles) per a la tramuntana, en ser muntanya baixa. Un matís i diferència important amb el Pení, és que aquesta base va ser estrictament nord-americana, no com el Pení, que va ser d’utilització conjunta hispanoamericana i després espanyola. S’hi allotjaven aproximadament uns 100 militars i, com en el cas del Pení, tant la maquinària utilitzada per la seva construcció com els cotxes dels americans van causar furor a l’illa. Com en el cas de Roses, que van ajudar a obrir el carrer Tarragona, aquí van ajudar a fer la carretera cap a l’avui coneguda cala Galdana. S’Enclusa, tot i abandonada, està totalment tancada amb reixes i no s’hi pot accedir. Va ser quan després d’anys abandonada el 2005, es va tancar i començar a fer gestions per a la seva recuperació per a usos civils, però no ha sigut fins que el Consell Insular de Menorca s’ha implicat que no s’ha pressupostat el projecte de recuperació, avui ja en procés d’execució. Per a quan el Pení?
