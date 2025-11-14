Opinió
Camil Ysern, músic castelloní redescobert per Carles Coll
El 26 de novembre de 2023, la seva música va ressuscitar de l'oblit, ja que el seu descobridor va interpretar juntament amb el seu fill un concert a Palafrugell
Al llarg de la segona meitat del segle XIX existien dos factors importantíssims que contribuïren a la promoció musical de Castelló d'Empúries: la Capella de Música i l'Escola Municipal de Música. D'aquestes dues institucions en sortiren noms com el de Càndid Candi, Bonaventura Frigola o Joan Lleys. Com podeu suposar al llarg de l'extensa història musical de la vila hi va haver altres músics que pel que sigui es van oblidar, és per això que avui us presento un descobriment fet per un altre músic, el figuerenc Carles Coll. En Carles explica que un dia buscant per la fira de brocanters de la Bisbal va trobar un llibre vell amb partitures escrites per a piano. Entre altres, n'hi havia d'un que es deia Camil Ysern. Qui era en Camil Ysern? En Camil era fill de Narcís Ysern, pregoner de Roses i de Balbina Surià de Castelló. Va néixer el setembre de 1828 i es va casar l'any 1854 a l’església de Santa Maria de Castelló d'Empúries on hi va viure amb Anna Casals. Un cop vidu, visqué a Roses en segones núpcies amb Justa Sala. Uns anys més tard va morir a la seva darrera residència del carrer de la Caritat de Palafrugell.
Un document excepcional
En aquella quartilla antiga que va adquirir en Carles, hi havia escrites partitures de diversos gèneres: americanes, polques, masurques i valsos. Un temps després en va fer una adaptació per a piano i violoncel. El 26 de novembre de 2023, la música d'en Camil va ressuscitar de l'oblit, ja que el seu descobridor va interpretar juntament amb el seu fill un concert a Palafrugell. També va registrar un disc que va presentar el mes de juny al Centre Esport Figuerenc. Gràcies, Carles per la teva aportació i per redescobrir-nos a un de tants musics castellonins.
