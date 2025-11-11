Opinió
Rèplica a Jordi Álvarez: "Aquesta carta no recull el pensament de la majoria de comerciants del Bulevard de Figueres"
Una carta d'Anna Gost, presidenta de l'associació de Comerciants del Bulevard 32
______________
Hem llegit amb atenció la "Carta del Lector" queixant-se de la situació al Bulevard 32. Lamentablement, aquesta missiva no recull el pensament de la majoria de comerciants del Bulevard, sinó el plany d'aquells que busquen culpables i no solucions a la seva pròpia manca de planificació i previsió. A totes les cases hi ha ovelles negres, i l'home com a tal és aquell ésser que es pot entrebancar diverses vegades amb la mateixa pedra.
Parlem clar: el que sorprèn és que, després d'una pandèmia mundial on la protecció dels teus ingressos i una bona planificació financera van demostrar ser cabdals, hi hagi qui no n'ha après res. Un negoci ha de preveure qualsevol imprevist que pugui aturar l'activitat, sigui el cas que ens ocupa o una malaltia greu. És com en una partida d'escacs: culpar els coneixements de l'adversari quan les teves jugades han desencadenat un escac i mat. La manca de previsió davant de qualsevol aturada, sigui de la causa que sigui, és la responsable del seu estat precari, no la deficient gestió d'un sinistre.
Evidentment, aquesta carta per sort no recull el pensament de la majoria de comerciants del Bulevard. Una persona que opta per vies judicials i descarta les "bones intencions" ja denota quin tipus de persona ets i els resultats que tens a la vida. Aquí, la majoria de comerciants ens estem esforçant per trobar sortides i alternatives per la reobertura i la continuïtat, donant suport a les gestions de l'Ajuntament. Demanem transparència i celeritat, sí, però la nostra prioritat és treballar, no utilitzar aquesta desgràcia per intentar enriquir-se a costa de la resta. És clar que la senyoria dictarà sentència, però us recomanem que deixeu en pau el Bulevard, deixeu en pau els comerciants que treballem per avançar, deixeu en pau l'Ajuntament i la nostra ciutat. Enterreu el vostre odi molt lluny de nosaltres i de la nostra ciutat, perquè gent com vostè ens sobra.
