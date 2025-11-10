Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

"El cas del Bulevard 32 de Figueres exigeix governança, transparència i reparació efectiva, més enllà de les bones intencions"

Una carta de Jordi Álvarez, de Figueres

______________

Imatge de l'estat actual de l'exterior del Bulevard 32 de Figueres, afectat per un incendi.

Imatge de l'estat actual de l'exterior del Bulevard 32 de Figueres, afectat per un incendi. / Josep López Navarro

Cinc mesos després del greu incident al Bulevard 32 de Figueres, el precinte total ordenat per l’Ajuntament el mateix dia dels fets continua vigent. El balanç és conegut: negocis tancats, traslladats o en situació precària i sense ingressos per afrontar quotes d’autònoms, llum, gestoria i la resta de despeses ordinàries. Segons el decret municipal de l’11 de juny, s’ordenava a la propietat que en el termini d’un mes es restablís la normalitat i s’advertia d’execució subsidiària si no actuaven. A hores d’ara, aquesta execució ni tan sols s’ha iniciat.

Paral·lelament, les dilacions, la manca d’informació i les instruccions contradictòries de l’administració de la propietat han agreujat el drama. A més, no hi ha cap informació veraç sobre les actuacions de l’asseguradora.

Urgeix que l’Ajuntament iniciï immediatament l’execució subsidiària anunciada, amb cronograma públic i actes d’informació setmanals fins a la reobertura. Tot això, sense renunciar a les indemnitzacions que corresponguin per dany emergent, lucre cessant i interessos, així com a possibles mesures de suport fiscal i tributari mentre duri el tancament.

La via judicial resta oberta perquè es depurin responsabilitats i es quantifiquin els danys i perjudicis, via que implicarà més despeses tant de diners com d’energies, però és l’únic camí enfront de la indefensió que han provocat uns i altres per la deficient gestió del sinistre. En un moment en què Figueres es preocupa per la pèrdua de comerç, el cas del Bulevard 32 exigeix governança, transparència i reparació efectiva, més enllà de les bones intencions.

