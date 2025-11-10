Opinió
"El cas del Bulevard 32 de Figueres exigeix governança, transparència i reparació efectiva, més enllà de les bones intencions"
Una carta de Jordi Álvarez, de Figueres
______________
Cinc mesos després del greu incident al Bulevard 32 de Figueres, el precinte total ordenat per l’Ajuntament el mateix dia dels fets continua vigent. El balanç és conegut: negocis tancats, traslladats o en situació precària i sense ingressos per afrontar quotes d’autònoms, llum, gestoria i la resta de despeses ordinàries. Segons el decret municipal de l’11 de juny, s’ordenava a la propietat que en el termini d’un mes es restablís la normalitat i s’advertia d’execució subsidiària si no actuaven. A hores d’ara, aquesta execució ni tan sols s’ha iniciat.
Paral·lelament, les dilacions, la manca d’informació i les instruccions contradictòries de l’administració de la propietat han agreujat el drama. A més, no hi ha cap informació veraç sobre les actuacions de l’asseguradora.
Urgeix que l’Ajuntament iniciï immediatament l’execució subsidiària anunciada, amb cronograma públic i actes d’informació setmanals fins a la reobertura. Tot això, sense renunciar a les indemnitzacions que corresponguin per dany emergent, lucre cessant i interessos, així com a possibles mesures de suport fiscal i tributari mentre duri el tancament.
La via judicial resta oberta perquè es depurin responsabilitats i es quantifiquin els danys i perjudicis, via que implicarà més despeses tant de diners com d’energies, però és l’únic camí enfront de la indefensió que han provocat uns i altres per la deficient gestió del sinistre. En un moment en què Figueres es preocupa per la pèrdua de comerç, el cas del Bulevard 32 exigeix governança, transparència i reparació efectiva, més enllà de les bones intencions.
